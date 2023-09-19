«Активность солнца увеличивается»: ученый объяснил, откуда на Урале взялось полярное сияние

Из-за роста солнечной активности полярные сияния в ближайшие 2-3 года будут не редкостью Фото: Александр ГЛУЗ

Белые медведи в екатеринбургском зоопарке теперь могут почувствовать себя как дома. Ведь теперь полярное сияние можно увидеть не только на Севере, но и на Урале. Причем явление это зачастило на наш ночной небосвод. Например, 12 сентября уральские фотографы засняли, как небо в 40 километрах от Екатеринбурга переливается зеленым и лиловым цветами.

До этого полярное сияние заметили на Урале в апреле 2023 года. Его видели и в Верхнем Тагиле, и в Нижней Салде, и в Среднеуральске. Ну и чего за примером далеко ходить? В ночь с понедельника на вторник небо над Свердловской областью вновь расцвело. В чем же дело?

- Сейчас солнце входит в пик своей активности, - объясняет инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – Прогнозируется, что пик наступит в конце следующего года. Но начало подъема активности наблюдается уже сейчас. И это отражается на появлении полярных сияний. В течение двух-трех лет, думаю, это явление будет наблюдаться на Урале чаще.

Северное сияние в Верхнем Тагиле в апреле. Фото: группа «Верхний Тагил Вещает» во «Вконтакте»/Ольга Сидорова и Роман Пятковский

Повышение солнечной активности выражается по разному. В целом оно начинает излучать чуть больше энергии, происходят солнечные вспышки, а так называемые «коронарные дыры» выбрасывают в сторону нашей планеты солнечный ветер. Все эти удары принимает на себя магнитосфера Земли.

- Дополнительная энергия врывается в нашу атмосферу и она должна быть рассеяна каким-то образом – из-за этого и появляются такие цветовые явления, как полярное сияние, - отмечает Владилен Санакоев. - Считается, что сентябрь и март это два таких месяца, когда направление магнитного поля земли сконфигурировано с магнитным полем солнца таким образом, что полярное сияние проявляется даже при не очень больших магнитных возмущениях.

Правда, яркостью наше полярное сияние минувших дней все-таки уступает тому, что белые медведи могут лицезреть на Севере. Как объясняет эксперт, зачастую те красивые кадры, что делают на Урале, получаются благодаря фотоаппаратам, делающим снимки с длительной экспозицией.

- Полярные сияния не очень яркие. Даже за городом где-то обратить внимание на них сможет только очень наметанный глаз, - говорит Владилен Санакоев. - Но когда вы ставите аппарат с длительной экспозицией, то снимок будет выглядеть красочно. Видно, что полярное сияние от горизонта до горизонта и цвета у него различные.

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