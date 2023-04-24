Видели даже на Кавказе: Средний Урал накрыло необычное северное сияние

Северное сияние в Коуровской астрономической обсерватории 24 апреля. Фото: Владилен Санакоев во "Вконтакте"

Минувшей ночью внимание жителей Свердловской области было приковано к по-настоящему волшебному небу. Все из-за того, что уральский небосвод в ночь на 24 апреля озарило северное сияние, причем удивительное явление заметили даже в южных частях региона.

Природную аномалию для апреля и Урала увидели в Верхнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, Среднеуральске и других населенных пунктах.

Кроме того, северное сияние заметили и в ряде других областей и даже в другой стране. Например, яркие вспышки видели в Челябинской области, соседнем Казахстане, на Кавказе и Краснодарском крае. Об этом сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. А вот природу возникновения чудес пока установить не удалось.

- Явление было очень неожиданное, причем крайне мощное, внезапно прилетел поток заряженных частиц в область Земли. Учитывая, что его наблюдали в Казахстане, на Кавказе, то это действительно удивительно. Вопросами о причинах, а также о том, почему же мы сияние проглядели, мы сейчас занимаемся, - уточнил «КП-Екатеринбург» эксперт.

Северное сияние засняли в Верхнем Тагиле. Фото: группа "Верхний Тагил Вещает" во "Вконтакте"/Ольга Сидорова и Роман Пятковский

По его наблюдениям, еще днем 23 апреля геомагнитная активность была очень низкая, но вечером показатели резко изменились, что стало настоящей загадкой для уральских ученых.

При этом северное сияние в Свердловской области одновременно совпало с другим космическим и не менее эффектным явлением. Через час после захода Солнца и всю ночь на уральском небе сияла не только Луна, но и Венера. Планету можно было увидеть прямо под спутником Земли. Наблюдать оба космических объекта без труда было возможно невооруженным взглядом и даже в городской черте. Без помощи телескопов и специального оборудования Венера напоминала яркую звезду вблизи к Луне.

Это уже второе явление Венеры за два месяца. До этого свердловчане в течение двух недель могли следить за парадом планет. С середины февраля и до начала марта в небе помимо Венеры были видны Юпитер, Марс и Уран, все они являлись вблизи к Луне.

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