Венера, Юпитер и Марс: в небе над Уралом пройдет парад планет

Наблюдать явление получится до марта. Фото: Владилен Санакоев/виртуальный планетарий: Stellarium Astronomy Software

Жителей Свердловской области ждет самый красивый вечер в году. После того, как в начале февраля над небом всего региона пролетела комета, космические чудеса продолжаются. Со второй половины февраля до самого марта свердловчане смогут увидеть сразу несколько небесных тел одновременно.

Парад планет на уральском небе начнется 21 февраля. Как рассказывает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, увидеть явление получится уже при дневном свете.

- Вечером в юго-западной части неба начнется непрерывное сближение двух самых ярких объектов неба: Венеры и Юпитера. Наблюдать их можно еще на светлом небе, начиная с 18:30, - уточняет специалист в своем сообществе «Календарь астрономических явлений на Урале».

Этим же вечером 21 числа к паре планет присоединится Луна, но в облике тончайшего месяца, ведь в этот момент будет освящено лишь 2,3% всей поверхности спутника Земли. Увидеть серебряный серп получится лишь у опытных наблюдателей за небосводом. А вот уже на следующий вечер Луну разглядеть будет проще.

- 22 февраля - самый красивый вечер 2023 года. Луна, которая освещена на 7,1%, будет окружена Венерой и Юпитером. Рядом с Луной окажется один из крупнейших астероидов - Веста, доступный только для наблюдения в крупный бинокль или телескоп, - рассказывает Владилен Санакоев.

Венера и Юпитер будут все время сближаться. Фото: Владилен Санакоев/виртуальный планетарий: Stellarium Astronomy Software

Свердловчане также смогут увидеть и планету Уран, звездные скопления, каждый раз эти объекты будут вблизи спутника нашей планеты.

- 25 февраля Луна пройдет в 0,6 градусах севернее планеты. Для наблюдения Урана, особенно вблизи Луны, потребуется крупный бинокль или телескоп. 26 февраля она пройдет в 2,6 градусах южнее рассеянного звездного скопления Плеяды, - уточняет инженер учебной обсерватории УрФУ.

С 27 по 28 февраля к параду планет присоединится еще и Марс, Луна пройдет и рядом с ним. Весь этот период планеты Венера и Юпитер будут постоянно друг с другом сближаться. Максимально близко друг другу они окажутся 2 марта, разделять их будут всего 0,5 градуса – видимый диск Луны.

Вскоре к параду присоединится Уран. Фото: Владилен Санакоев/виртуальный планетарий: Stellarium Astronomy Software

До этого в феврале жители Свердловской области смогли наблюдать пролетающую в небе ярчайшую комету C/2022 EЗ (ZTF). Ее зеленый хвост озарил уральское небо 2 февраля. Опытные наблюдатели могли рассмотреть космическую гостью всю первую неделю февраля.

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