Приближается к Земле с рекордной скоростью: свердловчане увидят яркую комету в начале февраля

Комета C/2022 EЗ (ZTF) на снимке 2 января Фото: Михаэль Ягер/AstroAlert | Наблюдательная астрономия во "Вконтакте"

В начале февраля свердловчане смогут полюбоваться удивительным космическим явлением: к Земле приближается яркая комета C/2022 EЗ (ZTF). В ночь на 2 февраля она будет от нашей планеты на наименьшем расстоянии.

Уральцы смогут рассмотреть сияющий хвост кометы, но для этого нужно уметь находить в небе ориентиры и желательно иметь при себе бинокль.

ОТКРЫЛИ В МАРТЕ

Впервые комету открыли еще в марте прошлого года в США. Причем сначала космическое тело признали астероидом, и только благодаря орбите движения поняли, что это все-таки комета.

- Она очень быстро приближается к Земле, поэтому ближайшую точку к Солнцу она прошла 12 января. С 1 на 2 февраля она от нас будет на расстоянии 42 миллиона километров, - рассказывает «КП-Екатеринбург» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

На самом деле, такое расстояние от Земли даже по космическим меркам внушительное, да и сама комета небольшая, один километр в длину. Но, тем не менее, она удобно расположена на небе для северных стран, поэтому и увидеть ее получится даже неопытным наблюдателям.

Снимок C/2022 EЗ (ZTF). Фото: Московский планетарий, Jose Francisco Hernandez

ОРИЕНТИРЫ: ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА И МАРС

С 30 января C/2022 E3 преодолела ближайшую точку от Полярной Звезды. Сейчас комета стремительно летит в сторону Марса. Увидеть небесную гостью получится не только ночью 1 февраля, а всю неделю вплоть до 11 числа. Все это время желтый хвост кометы будет виден все в той же «марсовой» стороне.

- Сначала было предположение, что комету получится разглядеть невооруженным взглядом, но выяснилось, что это будет очень трудно. Поэтому если есть бинокль, то ее можно достаточно легко обнаружить между Полярной Звездой и Марсом, - советует Владилен Санакоев.

Кроме этих двух всем известных ориентиров, к 5 февраля появится и еще один. Это будет звезда Капелла, она очень яркая и сияет белым цветом с желтоватым оттенком. Капелла находится в одном поле зрения с Марсом.

Единственная помеха, которая возникнет у наблюдателей – Луна. Как раз в это время спутник Земли тоже будет приближаться к Марсу.

- Луна своим свечением мешает наблюдению. Это будет всю ближайшую неделю. Когда комета уйдет немного подальше, то ее тоже можно будет понаблюдать в ближайшие две недели достаточно ярко, - уточняет инженер.

Схема движения кометы. Фото: Сайт проекта Star Walk

УВИДИМ ЛИ ЕЩЕ КОМЕТЫ В 2023 ГОДУ

Кометы – явление сложное для предсказания. Никто пока не может сказать, когда конкретно над небом северной части Земли появится еще один мерцающий хвост.

- Кто ж его знает, кометы непредсказуемые. C/2022 E3 приближалась в течение девяти месяцев, до этого о ней не знали. В принципе, по статистике, такой яркости кометы появляются раз в три года, - говорит Владилен Санакоев.

Одним из последних завораживающих событий на небе Свердловской области было лунное затмение. Оно было 7 ноября прошлого года, Луна полностью покрыла планету Уран.