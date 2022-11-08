В Екатеринбурге 8 ноября пройдет уникальное лунное затмение

При условиях хорошей погоды, затмение можно будет увидеть с Октябрьской площади и БЦ «Высоцкий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября жители Урала увидят уникальное лунное затмение. В этот день Луна полностью покроет Уран.

По словам ученого обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, такого события не было уже больше 20 лет.

- На одной линии окажутся Солнце, Земля, Луна и Уран. Однако уральцы увидят лишь часть масштабного события. В 16:50 Луна она будет закрыта тенью на 75%. Из полной тени Луна выйдет в 18:56 и будет полностью освещаться Солнцем, - поясняет Владилен Санакоев.

При условиях хорошей погоды, затмение можно будет увидеть с Октябрьской площади и БЦ «Высоцкий».

Подробнее о событии, а также как правильно его наблюдать вы можете прочитать здесь.

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