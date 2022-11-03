Подобное событие на Урале было больше 20 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября уральцы смогут наблюдать редкое лунное затмение. Уникально оно тем, что в этот день Луна полностью покроет Уран и окрасится в красный цвет.

- В этот день на одной линии окажутся Солнце, Земля, Луна и Уран. Такого события не было уже больше 20 лет. В момент, когда Луна будет полностью погружена в тень, она окрасится в кроваво-красный цвет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» ученый обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Лучше всего это явление будет видно жителям Дальнего Востока. А вот уральцы смогут уловить лишь часть масштабного события. Оно пройдет с 16:50 до 18:56.

- Максимальная фаза затмения наступит в 15:16, однако в этот момент Луна будет находится под горизонтом. Жители Урала смогут увидеть редкое явление на восходе Луны, в 16:50. В этот момент она будет закрыта тенью на 75%. Кровавой Луны нам видно не будет, так как ее краешек все же будет освящен Солнцем, - уточняет Владилен Санакоев. – при этом чем выше будет подниматься Луна, тем меньшая фаза затмения будет заметна, и примерно через час она окажется только в полутени. Из полной тени Луна выйдет в 18:56 и будет полностью освещаться Солнцем.

В Екатеринбурге при условиях хорошей погоды и ясного неба, затмение можно будет увидеть невооруженным взглядом, но всего с нескольких точек.

- Выбирать нужно такие точки, с которых хорошо открыт Северо-Восточный горизонт. Для наблюдения подойдут Октябрьская площадь и БЦ «Высоцкий», - рассказывает инженер.

Как Луна закроет Уран, увидеть можно будет при помощи телескопа или бинокля. Также явление на фокусный объектив легко смогут запечатлеть фотографы.

Напомним, 25 октября в России состоялось редкое солнечное затмение. Правда, из-за непогоды жители Екатеринбурга увидеть его так и не смогли.

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