В следующий раз подобное явление можно будет увидеть только в 2030 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже сегодня, 25 октября, жители Урала смогут наблюдать редчайшее солнечное затмение. В народе его называют «черная Луна».

И все не просто так. В этот день Луна закроет дневное светило на 83%. Как сообщает ученый обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, это произойдет 15:59 по местному времени.

- Произойдет грандиозное событие для всех нас. Луна закроет Солнце настолько, что мы увидим только одну пятую часть его света. Потемнеет заметно. Конечно, не так, как при полном затмении. Тем более, что сегодня облаяно. Но в 15:59 будет видно, что солнце – не диск, а тонкий серпик рожками вверх. Само явление продлится больше двух часов. Оно начнется в 14:46, а в 17:07 последний участок Луны покинет Солнце, - рассказывает Владилен Санакоев.

При наблюдении солнечного затмения стоит помнить о мерах предосторожности. Фото: Тимур ХАНОВ

Лучше всего солнечное затмение будет видно с высоких точек обзора.

- Явление будет наблюдать сложно, так как высота Солнца будет небольшой. Поэтому затмение хорошо будет видно с возвышенностей, где не закрыт Юго-Запад. В центре Екатеринбурга его хорошо будет видно на Плотинке возле Храма на Крови, - говорит ученый.

При наблюдении солнечного затмения стоит помнить о мерах предосторожности.

- Если будет облачно, затмение можно будет наблюдать невооруженным глазом. Просто нужно подождать, когда Солнце закроет легкое облачно. В этот момент на него смотреть не опасно. Если небо будет ясным, нужно использовать плотный оптический фильтр, например, можно купить защитное стекло от щитка сварщика. Они имеются в наличии в специализированных магазинах. Так что хороших всем наблюдений и хорошего неба! - Заключает Владилен Санакоев.

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