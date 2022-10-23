Редкое явление длилось всего несколько минут. Фото: жительница Серова

На Урале запечатлели северное сияние. Кадрами с красивейшим редким явлением поделились жители Серова.

- Оно было недолгим. Всего несколько минут. Я впервые вижу в Серове такое. Живу здесь уже восемь лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Екатерина.

Для уральцев это оказалось настоящим событием. Удивлением и восторгом они делились в комментариях под постом в сообществе Serovdetka «ВКонтакте»:

«Очень красиво! Сегодня видел», «Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление!», «Последний раз в садичном возрасте видела, красота, вот бы знать заранее и любоваться».

Фото: сообщество Serovdetka «ВКонтакте»

Но некоторые местные жители, наоборот, утверждают, что такое явление для Серова – далеко не редкость.

- Северное сияние бывает каждую осень в Серове, просто мы не обращаем внимание, - пишет в комментариях местных житель.

Напомним, в августе фотограф из Нижнего Тагила Александр Покровский сумел запечатлеть северное сияние на трассе под Верхней Салдой. А в ночь с 13 на 14 марта екатеринбуржец Андрей Зверев заснял полярное явление под названием «Аврора». Он отъехал на расстояние около 15 километров на северо-восток от Екатеринбурга по Режевскому тракту и сделал эффектные фото на обычный телефон со штатива.