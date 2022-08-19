Фотограф-любитель заснял северное сияние на Урале

Снимками мужчина поделился в социальных сетях 18 августа. Фото: Александр Покровский

Фотограф-любитель Александр Покровский из Нижнего Тагила сумел запечатлеть редкое для Свердловской области явление природы: северное сияние. Кадры были сделаны на трассе под Верхней Салдой в районе поворота на поселок Свободный. Снимками мужчина поделился в социальных сетях 18 августа.

Чтобы сделать уникальные фотографии, ему пришлось покинуть городскую черту, так как искусственный свет от фонарей и из окон существенно искажал картинку.

- Делал фотографии на свой телефон. Помогли специальные настройки на телефоне в режиме профи. Кстати, любой желающий может скачать приложение «Аврора» и отслеживать появление северного сияния, - сообщил «КП-Екатеринбург» сам Александр.

Уралец рассказывает, что уже ловил это природное явление со специалистами в Мурманске, они же и подсказали, как правильно его распознать.

Кстати, также полярное сияние можно было наблюдать в марте в Екатеринбурге и его окрестностях из-за сильной геомагнитной бури.