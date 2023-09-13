В небе над Уралом заметили северное сияние

Северное сияние было замечено в 40 километрах от Екатеринбурга. Фото: Евгений Кудымов

В Свердловской области заметили северное сияние. Местные жители смогли увидеть его под Екатеринбургом ночью 12 сентября. Кадрами природного явления поделился уральский фотограф Евгений Кудымов.

- Сегодня ночью было одно из мощнейших сияний, которых мне удалось запечатлеть над широтой Екатеринбурга. Проехав в сторону севера около 40 километров от города, его можно было видеть без каких-либо усилий, - рассказал Кудымов.

Ранее северное сияние уже замечали на Среднем Урале. Последний раз природное явление было замечено в апреле 2023 года. Природную аномалию для апреля и Урала увидели в Верхнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, Среднеуральске и других населенных пунктах.

- Явление было очень неожиданное, причем крайне мощное, внезапно прилетел поток заряженных частиц в область Земли, - отметил «КП-Екатеринбург» эксперт.

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