В небе над Уралом заметили северное сияние

Северное сияние было замечено в 40 километрах от Екатеринбурга. Фото: Евгений Кудымов
В Свердловской области заметили северное сияние. Местные жители смогли увидеть его под Екатеринбургом ночью 12 сентября. Кадрами природного явления поделился уральский фотограф Евгений Кудымов.
- Сегодня ночью было одно из мощнейших сияний, которых мне удалось запечатлеть над широтой Екатеринбурга. Проехав в сторону севера около 40 километров от города, его можно было видеть без каких-либо усилий, - рассказал Кудымов.
Ранее северное сияние уже замечали на Среднем Урале. Последний раз природное явление было замечено в апреле 2023 года. Природную аномалию для апреля и Урала увидели в Верхнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, Среднеуральске и других населенных пунктах.
- Явление было очень неожиданное, причем крайне мощное, внезапно прилетел поток заряженных частиц в область Земли, - отметил «КП-Екатеринбург» эксперт.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru