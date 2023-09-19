В Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу за то, что она выложила фото с учеником у себя в соцсетях

Алевтина Сергеева считает, что дело нужно пересмотреть. Фото: соцсети

Учителя екатеринбургской школы-интернат Алевтину Сергееву, которую увольняли за посты в соцсетях, вновь ждут судебные тяжбы. На этот раз ей ее обвинили в использовании фото ученика на своей личной страничке. Иск к педагогу подала мама мальчика. Решение по нему огласили 13 сентября в Орджоникидзевском районном суде.

- За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей ребенку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке. Судья не учла, что конфликт между мной и матерью мальчика начался задолго до этого суда и стал причиной моего увольнения по статье за «аморальное поведение», - рассказала «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева.

Иск к педагогу подала мама мальчика. Фото: соцсети

По данным Орджоникидзевского суда, иск заявительницы был удовлетворен частично. Истец требовала выплатить ей 10 тысяч рублей и такую же сумму взыскать с Алевтины в пользу мальчика.

Напомним, что мама ученика инициировала проверку после поста на личной странице Алевтины Сергеевой. По мнению женщины, учительница открыто высказывалась о плохом поведении ее ребенка. Однако на странице учительницы не было указано имя конкретного учащегося. Сама же Сергеева объясняла, что лишь рассказывала о своем опыте работы с разными учениками. По итогу проверок, Алевтина Сергеева через суд была восстановлена в должности.

Накануне Алевтина Сергеева обратилась в прокуратуру Свердловской области и попросила пересмотреть материалы дела. Так как учительница не согласна с решением суда.

- Решения судьи о возмещении морального вреда матери и ребенку мне не ясны. Обвинения основаны лишь на словах и доводах, что она расстроилась, когда увидела фото ребенка в интернете. Сам же ребенок в силу особенностей своего здоровья не понимает, какой вред ему был причинен. К тому же у него нет мобильного телефона, чтобы он смог найти свое фото в интернете, - говорится в тексте обращения Алевтины Сергеевой в прокуратуру.

Истец требовала выплатить ей 10 тысяч рублей и эту же сумму взыскать с Алевтины в пользу мальчика. Фото: соцсети

Кроме того, учительница уверяет, что мать ученика давала согласие на публикацию фото ее ребенка школе-интернату.

Учитель Алевтина Сергеева теперь настаивает на том, чтобы мать ребенка прекратила предъявлять ей обвинения и удалила все материалы, которые собирала с ее профиля в соцсетях. По мнению учительницы, в дальнейшем они могут быть использованы для шантажа.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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