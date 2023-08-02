«Все было бессмысленно»: учителю школы-интерната из Екатеринбурга, уволенной за посты в соцсетях, предложили стать уборщицей

Алевтина Сергеева сомневается в том, что хочет остаться в школе. Фото: соцсети

В Екатеринбурге учителю начальных классов школы-интерната №10 Алевтине Сергеевой неожиданно изменили условия трудового договора. Напомним, сначала женщину уволили по статье за высказывания на личной странице в соцсетях (поводом послужили жалобы мамы одного из мальчиков). В мае, после заключения мирового соглашения с руководством учебного заведения, Алевтину Сергееву восстановили в должности. Теперь же ей запретили работу с детьми, имеющими ментальные особенности здоровья.

- Мне 16 июня, в последний день отпуска, директор с радостью вручил уведомление об изменении условий трудового договора. Согласно ему я могу перейти на должность учителя средних классов. Эти дети не имеют ментальных нарушений, у них есть проблемы со зрением. Мне предлагают нагрузку – 21 час ведения русского языка и литературы. Еще мне указали на возможность стать садовником или уборщицей, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева.

В уведомлении были указаны свободные должности. Фото: предоставила Алевтина Сергеева

В случае если Алевтина Владимировна не примет условия и не перейдет на нижестоящую должность, ее ждет увольнение по статье за «Отказ выполнять предложенную работу» по статье 77 пункта 7 ТК РФ.

- Я в суде доказала свою возможность работать с детьми-инвалидами. Я восстанавливалась, чтобы работать именно со своими детьми. К сожалению, им проще просто убрать учителя, чем разобраться с недовольной родительницей. Теперь я должна дать ответ руководству до 18 августа, согласна ли на новые условия труда, либо же очередное увольнение по статье, - вздыхает Алевтина. - Уже 9 августа будет суд именно с мамой мальчика по поводу его фото на моей странице в соцсетях. Если суд будет не в мою пользу, то тогда это еще один повод избавиться от меня.

Алевтине предстоит участвовать в очередном судебном заседании. Фото: предоставила Алевтина Сергеева

Алевтина Сергеева уверяет, что 2 июня ей выдали уведомление о том, что у нее будет снято домашнее обучение одного из учеников. Учительница его подписала.

- Мама ребенка требует, чтобы занятия проходили утром. Но я просто не смогу посещать их, так как будут уроки в школе. Морально мне очень грустно. Все было бессмысленно. Я могла просто уволиться и не тратить время, деньги на адвоката и свое здоровье напрасно, - сетует учитель.

В трудовой инспекции Свердловской области Алевтине Сергеевой ответили, что в отношении школы №10 было объявлено предостережение. Работодателю напомнили о недопустимости нарушения обязательных требований трудового договора.

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