«Готовилась уволиться по статье»: в Екатеринбурге учительницу, уволенную за посты в соцсетях, оставили в должности

Алевтина Сергеева признается, что рада вернуться к своему классу. Фото: соцсети

Учительница школы-интерната Алевтина Сергеева осталась в своей должности. Она будет классным руководителем и учителем русского языка, а также литературы для своих ребят. Об этом Алевтина Сергеева рассказала «КП-Екатеринбург».

Ранее, женщина получила уведомление о том, что ей запрещают работать с детьми, имеющими ментальные особенности здоровья. Ей, как классному руководителю предложили стать садовником или уборщицей. А в случае ее несогласия – увольнение за «Отказ выполнять предложенную работу» по статье 77 пункта 7 ТК РФ. Напомним, что женщину еще весной хотели уволить за высказывания на личной странице. Поводом для этого послужили жалобы одной из родительниц.

Алевтина получила новое уведомление 28 августа. Фото: соцсети

Новое уведомление Алевтина Сергеева получила 28 августа. В нем сказано, что изменения условий труда не будут реализованы, а изменения в трудовой договор не внесут ( документ имеется в распоряжении редакции). Учебную нагрузку Алевтине Владимировне также не снижали.

- Я собирала вещи в школе, готовилась уволиться по статье. Написала заявление. Но мне внезапно приносят новое уведомление. Я обрадовалась тому, что остаюсь со своими ребятами! Начала готовить класс к новому учебному году. Педсовет прошел в штатном режиме. Директор говорил о проверках, с которыми удалось справиться, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева.

Алевтина Владимировна уже готовилась к увольнению. Фото: соцсети

Однако, как уверяет Алевтина Владимировна, судебные разбирательства до сих пор не завершились. Теперь учительница разбирается с обвинениями мамы мальчика, которая пожаловалась на аморальное поведение Алевтины Сергеевой. Из-за жалоб мамы ученика в отношении сотрудницы школы-интерната начались проверки и последующие проблемы с увольнением.

- Два предварительных слушания с мамой мальчика прошли. Она хочет взыскать моральный ущерб. Пока желают получить 10 тысяч в пользу мамы и такую же сумму на ребенка. Каждое судебное заседание для меня – еще один повод понервничать, - говорит Алевтина Сергеева.

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