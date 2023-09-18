В мэрии пообещали набрать кадры в школу №22, откуда уволились более 20 учителей

Ранее группа родителей группа «штурмом» попыталась взять кабинет директора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандал в школе №22 в Екатеринбурге не утихает. В конце минувшей недели возмущенные родители собрались под стенами школы, чтобы высказать свое недовольство руководству учебного заведения. Поводом к тому стала нехватка учителей. По словам родителей учеников, летом из школы уволились 20 преподавателей.

Из-за этого дети не получают полноценного образования по русскому языку, литературе, биологии и географии. Массовый исход педагогов родители объясняют конфликтом между преподавательским составом и новым директором. Он пришел в учреждение в октябре 2022 года. Кроме того родители пожаловались на то, что им очень сложно попасть на прием к новому директору. В связи с этим в пятницу, 15 сентября, группа родителей «штурмом» прошла в кабинет директора.

В понедельник, 18 сентября, администрация города устроила брифинг для журналистов в стенах школы №22. В частности о ситуации рассказал глава департамента образования администрации города Константин Шевченко.

- На данный момент все часы закрыты, утерянные уроки будут восстановлены. Я принял дополнительно три педагога. Мы приступаем к полному образовательному процессу. За лето ушло 12 педагогов из них один по уходу за ребенком. Четыре пенсионера и пятый переехал в другое государство. Шесть человек ушли по собственному желанию. За лето я принял девять педагогов и ещё три сейчас взял. Я все ещё не снимаю вакансии чтобы облегчить нагрузку учителям. - сказал Константин Шевченко.

Родители вновь пришли к школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор школы Илья Смирнов, в свою очередь, заявил, что организатором конфликта является председатель родительского комитета.

- А ведь она должна была мне помогать. Встретимся с ней тет-а-тет, постараемся найти компромиссы, - заявил Смирнов. - Я в образовании уже 13 лет. Текучка учителей и переход из одной школы в другую всегда существует. Шесть педагогов из 70 - это очень маленький процент. Почему в других школах родители себя так не ведут?

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