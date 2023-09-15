«В восьмом классе по три урока!»: родители устроили бунт в школе, из которой уволилось 20 учителей

К школе пришло около 30-ти родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волнения в школе №22, откуда летом уволилось около 20 преподавателей, набирают новые обороты. Утром 15 сентября в школу пришли возмущенные родители порядка 30 человек. Все сходятся в едином мнении: детей не учат русскому языку, литературе, географии и биологии. Этих уроков в расписании просто нет у большинства классов средней и старшей школы.

Виновником волны увольнений родители считают нового директора школы Илью Смирнова. Он пришел в учреждение в октябре 2022 года. Но, по словам инициативных мам, руководитель не идет на контакт, а на личный прием к нему нужно записываться, словно к терапевту в поликлинике. «КП-Екатеринбург» разбирались, как на самом деле обстоят дела в школе №22.

«ВМЕСТО УРОКОВ – МУЛЬТФИЛЬМЫ!»

- Мы все понимаем: новый директор, новые принципы работы. Мы пошли навстречу и изначально поддерживали его рвение поднять статус школы. Конечно, за один учебный год сделать это невозможно, но сохранить коллектив, который работает здесь десятилетиями, разве сложно? – кричат возмущенные родители школьников.

Для наглядности инициаторы встречи пришли с распечатками расписания. В нем русский язык хоть и присутствует, но у одного класса на параллели и в лучшем случае – раз в неделю.

- У нас дети замечательно учатся: в восьмом классе по три урока. В расписании физкультура, физика, алгебра, геометрия – все, кроме русского и биологии. И такое уже все две недели после старта учебы, на уроках биологии детям включали мультфильмы! - рассказывает председатель родительского комитета школы Алена Пиньевская.

Недовольные родители обсуждали, как быть в нынешней ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители девятиклассников в панике планируют коллективно найти репетитора по биологии и ходить к нему для подготовки к ОГЭ.

Также мамами и папами школьников была написана жалоба в Департамент образования администрации Екатеринбурга. В структурном подразделении мэрии ответили, что «в школе вакансий учителей нет». (Копия ответа есть в распоряжении редакции. - Прим. ред.)

- Как такое может быть, если даже на заборе нашей школе висит объявление о поиске сразу восьми учителей! Там не только «предметники», но и учитель начальной школы, психолог, историк и учитель информатики. На сайте по поиску работы точно так же куча объявлений, - рассказывает мама семиклассницы Наталья.

БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ НЕ ПУСКАЮТ ЗА ВЕЩАМИ

По словам родителей и самих учителей, основная причина, по которой школьники за год до экзаменов остались без уроков, кроется в невозможных условиях труда в стенах школы, которые создает директор. По их данным, руководитель повышает голос на учителей, оскорбляет и вводит новые правила, не советуясь с педагогическим составом.

- Директор в школу не пускает бывших сотрудников, не дает им забрать личные вещи: пособия, растения, книги, рамки. Это все куплено на средства учителей и выращено ими же. В итоге, он все выкинул на помойку. Даже портфолио детей одного из классов родители нашли выброшенными. В школе охране приказал не пускать бывших сотрудников вплоть до увольнения охранников. Разве школа - частная собственность директора? – возмущается один из преподавателей, попросив не указывать его имени.

В расписании отсутствует русский язык у выпускных классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также учителей возмущает тот факт, что не был проведен ремонт туалетов.

- Выпускные классы прошлого года сдавали по 10 тысяч рублей на подарок школе. Но по итогу ремонт туалета для мальчиков на третьем этаже так и не был проведен, - подытоживает педагог.

УЧИТЕЛЕЙ НАЙДУТ, РАСПИСАНИЕ НАГОНЯТ

Собрание родителей переросло в штурм кабинета директора. Внеплановое совещание Илья Смирнов согласился провести исключительно один на один с родителями.

- Все официальные комментарии я могу давать только с разрешения Департамента образования. От себя я ничего говорить не имею права, - четко озвучил свою позицию директор.

За дверью приемной осталось около восьми родителей. Основные вопросы: острая нехватка учителей, отсутствие ремонта и плесень на стенах заведения. Эмоциональный разговор длился более часа. Поговорить с родителями в итоге приехала начальник Управления образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова.

- В ходе разговора компромисс был найден. Нам разъяснили ситуацию: новые учителя активно ищутся, привлекать их планируют из университетов. Через две недели расписание окончательно установится, пропущенные часы русского языка и остальных предметов будут «догонять», когда учителя будут найдены, - рассказала «КП-Екатеринбург» после собрания мама девятиклассника Любовь Быкова.

Объявление о вакансиях учителей в школе Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

ОФИЦИАЛЬНО:

Департамент образования администрации города Екатеринбурга:

- Департамент образования администрации города Екатеринбурга держит на контроле ситуацию в школе № 22. Руководство школы и Управление образования Орджоникидзевского района встречались с родителями учеников, чтобы ответить на интересующие вопросы, прояснить ситуацию. Отметим, что в школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволилось 12 учителей, 4 из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объеме посредством замен другими педагогами.

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