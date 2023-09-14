Вместо русского - физкультура: из школы Екатеринбурга уволились десятки учителей

Проблема возникла в школе №22 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге бьют тревогу: в учреждении ощущается нехватка преподавателей.

По словам взволнованных родителей, в период с июня по август 2023 года в школе прошла волна увольнений. Учебное заведение покинули около 20 учителей общего и дополнительного образования. Как результат, из расписания исчезли многие важные для школьников предметы.

НИ БИОЛОГИИ, НИ РУССКОГО, ЗАТО МНОГО ФИЗКУЛЬТУРЫ

- Моя дочь, которая перешла в девятый класс. А вторую дочь, которая пошла в шестой класс в этой школе, я перевела в другую. Так как летом узнала о сложившейся ситуации. Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой, - возмущается мама ученицы школы №22 Наталья.

От нехватки «предметников» страдают и все остальные классы средней школы. Пятиклассникам не преподают биологию и географию. А вот у учащихся 7-9 классов ситуация еще сложнее. Из их расписаний исчезли еще и русский с литературой.

- Меня больше всего волнует ситуация в девятых классах. Моя дочь планирует сдавать биологию, но к экзамену просто некому готовить, как и к русскому языку, ОГЭ по которому обязательный, - подчеркивает Наталья.

Папа семиклассницы из школы №22 Алексей тоже жалуется на расписание. У класса его дочери был всего один урок ИЗО с начала учебного года, но занятий по физкультуре и физике наоборот подозрительно много: физкультура может быть через день или даже каждый день. Уроков биологии в расписании вовсе нет.

С 1 сентября у школьников пропали уроки по нес5кольким предметам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

РОДИТЕЛИ ВИНЯТ РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ

Точная причина, из-за которой начался массовый отток учителей, пока не ясна. В родительском комитете уверены, что всему виной новое руководство школы.

Условия для учителей, как рассказывает мама школьницы, стали ухудшаться с октября 2022 года, когда в учреждении сменился директор, им стал Илья Смирнов.

- Многие уволившиеся педагоги остаются на связи с родителями, поэтому у нас есть полный список всех сотрудников, которые ушли. Среди них есть и завучи. Им не нравилось хамское отношение к ним и их работе, - рассказывает Наталья. - Раньше педагоги в любое время могли подойти к директору с личными вопросами, теперь есть часы приема: к нему нужно приходить по записи. Также учителя жалуются, на то, что директор может грубо общаться даже с педагогами преклонного возраста.

Возмущенные родители не стали тянуть время и написали запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. В официальном ответе (документ есть в распоряжении редакции) указано, что на 1 сентября 2023 года в школе открытых вакансий учителей нет.

Директор МАОУ СОШ №22 Илья Смирнов комментировать ситуацию «КП-Екатеринбург» отказался. Получить комментарий в Департаменте образования Екатеринбурга на момент публикации не удалось.

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