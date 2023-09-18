«Находится в тяжелом состоянии»: врачи рассказали о женщине, сбитой в метро Екатеринбурга

Пострадавшую доставили в городскую больницу №36 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге метро оказалось парализовано. Причиной тому стала женщина, упавшая на рельсы. Информацию о ЧП «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел в восемь утра 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По предварительной информации, екатеринбурженке стало плохо и она упала под поезд.

- Остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». На «Проспекте Космонавтов» пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном. Организовано движение на участке «Площадь – Ботаническая», - рассказали в екатеринбургской администрации.

На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи. Они забрали пострадавшую женщину на носилках и увезли.

- Известно, что человеку задело ногу и руку подвижным составом, - добавили в екатеринбургском метрополитене.

Свердловский Минздрав сообщил, что пациентка находится в тяжелом состоянии. Ее с сочетанными травмами доставили в Городскую больницу №36.

Движение вагонов метро удалось восстановить спустя некоторое время. Уже в 9:15 первый поезд ушел после происшествия. Однако часть екатеринбуржцев решили пересесть на другой транспорт. В связи с этим в городе возник коллапс.

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