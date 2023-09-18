В Екатеринбурге восстановили движение метро после падения женщины на рельсы

После инцидента первый поезд со станции «Проспект Космонавтов» ушел в 9:15
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге метро возобновило работу после того, как на рельсы упала женщина. После инцидента первый поезд со станции «Проспект Космонавтов» ушел в 9:15. Об этом сообщили в пресс-службе городского метро.
- Движение восстановлено раньше предварительного срока. Станции открыты для пассажиров, - пояснили в метрополитене.
Планировалось, что восстановить движение вагонов удастся только спустя несколько часов после ЧП, однако это получилось сделать раньше. Часть пассажиров пересели на другие виды общественного транспорта. Из-за этого в городе возник транспортный коллапс.
- Известно, что человеку задело ногу и руку подвижным составом. Состояние на данный момент неизвестно, - добавили в Екатеринбургском метрополитене.
Напомним, что в восемь утра 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» женщина упала на рельсы. В связи с этим были закрыты несколько станций.
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