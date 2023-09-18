В Екатеринбурге закрыли станции метро из-за упавшего на рельсы человека

ЧП произошло на станции метро «проспекта Космонавтов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли несколько станций метро: от «Проспекта Космонавтов» до «Площади 1905 года». Причиной тому стал человек, упавший на рельсы. Инцидент произошел утром 18 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». На «Проспекте Космонавтов» пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном. Организовано движение на участке «Площадь – Ботаническая», - рассказали в екатеринбургской администрации.

Сообщается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, пострадавшей стала женщина. Пока о состоянии упавшей ничего не известно.

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