В Екатеринбурге закрыли станции метро из-за упавшего на рельсы человека

ЧП произошло на станции метро «проспекта Космонавтов»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закрыли несколько станций метро: от «Проспекта Космонавтов» до «Площади 1905 года». Причиной тому стал человек, упавший на рельсы. Инцидент произошел утром 18 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
- Остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». На «Проспекте Космонавтов» пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном. Организовано движение на участке «Площадь – Ботаническая», - рассказали в екатеринбургской администрации.
Сообщается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, пострадавшей стала женщина. Пока о состоянии упавшей ничего не известно.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru