Артура Русинова арестовали до 30 октября Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Нижних Сергах арестовали до 30 октября бухгалтера Артура Русинова. Жителя Красноуфимска обвиняют в убийстве 31-летней супруги, сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Женщина была забита до смерти во время рыбалки на берегу Бисерти.

СОМНИТЕЛЬНОЕ АЛИБИ

Известно, что в конце 2021 года женщина вместе с двумя маленькими детьми ушла от супруга. А до этого жаловалась родственникам на многочисленные побои.

Спустя почти полтора года в деле появился новый фигурант. Кроме убийства Русинова обвиняют по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 138.1 УК «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

После смерти Эльвиры кто-то удалил все ее страницы в социальных сетях Фото: «Одноклассники»

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Владимир Вихляев, после смерти жены Русинов организовал слежку за сестрой Эльвиры. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Русинов также тайно снимал девушек в туалете. Мужчина полностью отрицает вину по всем эпизодам обвинения.

- Когда ему сообщили о смерти Эльвиры, то он сразу же стал называть свое алиби. Говорит, что ремонтировал автомобиль. Он не пришел на похороны, не ходил на поминки. Возможно, он даже не знает, где похоронили его жену. Развестись официально они не успели, но там была очень напряженная ситуация в семье. Он настоящий домашний тиран. Мешал супруге исполнять ее должностные обязанности. А Эльвира мечтала о службе в полиции с детства, - пояснил Владимир Вихляев.

Первым обвиняемым в убийстве Эльвиры Муфазаловой был ее бывший опекаемый Анатолий Хлызов. Сироту отправили в СИЗО, но уже через три месяца отпустили на свободу. После задержания Артура Русинова следствие сняло с Анатолия статус обвиняемого. Теперь он ключевой свидетель. В тот роковой вечер Хлызов был вместе с Эльвирой и видел, как на женщину напал мужчина в маске.

- К сожалению, на первоначальном этапе следствия было допущено много ошибок. Первому отделу по особо важным делам удалось по крупицам воссоздать детали преступления. Могу сказать, что орудие убийства уже установлено. Какое именно, пока не хотелось бы разглашать, - добавил адвокат Владимир Вихляев. - Он неоднократно высказывал угрозы сестре супруги. Говорил, что она пожалеет о своем желании узнать правду о случившемся.

Артур Русинов работает бухгалтером Фото: читатель «КП»

ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ СО СЛЕДСТВИЕМ?

После убийства Эльвиры ее детей забрала семья Русиновых. Однако теперь мальчик с девочкой в детском доме в ожидании, когда суд решит, кому их передать. Сестра Эльвиры надеется, что именно ее семье вернут малышей.

- Я хочу лишь одного – чтобы дети не были у них. Он постоянно избивал ее. Он знает приемы, поэтому она не могла ему дать отпор, - заявила сестра убитой Элина Хадеева.

Адвокат обвиняемого Лариса Платонова уже готовит апелляционную жалобу. По ее словам, Артур Русинов не намерен скрываться от следствия. Ранее в свердловском Главке полиции заявляли, что мужчину задерживали при поддержке спецназа.

- Он ранее не судим. Имеет двух малолетних детей. У него хозяйство, козы. За ними надо ухаживать, следить. Он не намерен скрываться, препятствовать следствию. Готов помочь следствию найти настоящего виновного, - пояснила «КП-Екатеринбург» Лариса Платонова.

У Эльвиры остались сын и дочка Фото: «Одноклассники»

Отметим, что ранее Артур Русинов отказывался комментировать смерть супруги. А в 2022 году написал заявление в Следственный комитет в связи с указанием своего имени в публикациях екатеринбургского филиала «Комсомольской правды». Однако следственный отдел СКР по Кировскому району не усмотрел в этом ничего криминального.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru