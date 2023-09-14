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Происшествия14 сентября 2023 8:30

В Екатеринбурге мужчина взял девушку в заложники

В Екатеринбурге силовики освободили девушку, которую удерживали в заложниках
Алиса ЩЕДРИНА
Девушку и удерживали в квартире на Авиаторов, 14

Девушку и удерживали в квартире на Авиаторов, 14

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина взял в заложники девушку и удерживал ее в квартире на Авиаторов, 14.

Свидетелем инцидента стала сестра женщины, она же обратилась за помощью в полицию.

- Сожитель не выпускал женщину из квартиры. На место приехали полицейские и Росгвардия. Начали взламывать дверь, в итоге мужчина сам ее открыл, - рассказывают «КП-Екатеринбург» очевидцы.

По данным источника «КП», женщина не пострадала. Сейчас с участниками конфликта работают правоохранительные органы.

Случившееся подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Сотрудники полиции на месте. По предварительной информации, никто не пострадал. Полицейские опрашивают участников инцидента, - рассказали в полиции.

На место происшествия выехал корреспондент «КП-Екатеринбург».

Напомним, недавно мы рассказывали о похожем случае, случившемся в Нижнем Тагиле. Там отец семейства неделю удерживал в заложниках жену с ребенком. На него завели уголовное дело.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ