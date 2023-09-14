В Екатеринбурге мужчина взял девушку в заложники

Девушку и удерживали в квартире на Авиаторов, 14
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге мужчина взял в заложники девушку и удерживал ее в квартире на Авиаторов, 14.
Свидетелем инцидента стала сестра женщины, она же обратилась за помощью в полицию.
- Сожитель не выпускал женщину из квартиры. На место приехали полицейские и Росгвардия. Начали взламывать дверь, в итоге мужчина сам ее открыл, - рассказывают «КП-Екатеринбург» очевидцы.
По данным источника «КП», женщина не пострадала. Сейчас с участниками конфликта работают правоохранительные органы.
Случившееся подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.
- Сотрудники полиции на месте. По предварительной информации, никто не пострадал. Полицейские опрашивают участников инцидента, - рассказали в полиции.
На место происшествия выехал корреспондент «КП-Екатеринбург».
Напомним, недавно мы рассказывали о похожем случае, случившемся в Нижнем Тагиле. Там отец семейства неделю удерживал в заложниках жену с ребенком. На него завели уголовное дело.