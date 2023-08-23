Жена Виталия спасла себя, отправив сообщение подруге Фото: «ВКонтакте»
Жителя Нижнего Тагила Виталия Чавбана задержали после того, как он неделю держал в заложниках жену Алену с маленьким сыном. Как стало известно «КП-Екатеринбург», вечером 22 августа женщина смогла тайно отправить сообщение своей подруге Дарье с просьбой о помощи.
Вскрывать квартиру пришлось полицейским и сотрудникам МЧС. Сейчас Алена и ее ребенок в безопасности. По словам Дарьи, Виталий несколько дней вел переписки с телефона жены. Странности в поведении Чавбана заметили в июле, когда он стал рассказывать «об угрозах» его жизни. Подруга Алены почувствовала неладное после того, как Виталий добавил ее в закрытый Telegram-канал.
- Еще год назад Алена разорвала все связи с родными и подругами. У нас с ней был личный конфликт, поэтому мало общались. Я следила за ее жизнью в соцсетях. Месяц назад он стал публиковать на своей странице странные записи. А четыре дня назад Виталий создал чат в Telegram. Сначала это было просто похоже на какую-то дичь. А потом я поняла - он пишет с ее телефона. Вчера вечером она прислала сообщение: «Мы в опасности. У него нож и пистолет. Если можете помочь, то было бы хорошо». Я показала сообщение мужу, и он вызвал полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» Дарья.
Подруга Алены уверена, что Виталий отвечал ей с телефона жены Фото: «ВКонтакте»
По словам знакомых, Виталий представлялся бывшим сотрудником правоохранительных органов. Потом работал в магазине автозапчастей.
- Слушать и верить в то, что он говорит, вилами по воде водить. Бывший сотрудник, которого погнали из органов. Как я понял, из-за употребления наркотических веществ, - рассказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» знакомый Виталия.
В полиции отметили, что Виталий состоял на учете у психиатра. А пистолет оказался пневматическим. Он уже был судим за грабеж и нападение на представителя власти.
- Женщина и её 7-летний ребёнок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались. Собранные по инциденту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СКР, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
Следственный комитет проводит проверку. В действиях Виталия усматривают признаки состава преступления по статье 127 УК «незаконное лишение человека свободы».
- В ходе проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется, был ли причинён какой-либо вред здоровью женщины и ребёнка, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.
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