На тагильчанина, державшего семью в заложниках, возбудили уголовное дело

Сейчас СК проводит проверку по уголовному делу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, взявшего в заложники жену и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
- В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего), - рассказали в ведомстве.
Сейчас СК проводит проверку по уголовному делу. Силовики допрашивают свидетелей. Также устанавливается избивал ли мужчина свою жену и ребенка.
Напомним, о страшных событиях стало известно 23 августа. Оказалось, что тагильчанин неделю держал в заложниках свою супругу и сына. Спасти их удалось только вечером 22 августа из-за тревожных сообщений женщины. Их она успела отправить подруге.
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