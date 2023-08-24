На тагильчанина, державшего семью в заложниках, возбудили уголовное дело

Сейчас СК проводит проверку по уголовному делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, взявшего в заложники жену и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

- В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего), - рассказали в ведомстве.

Сейчас СК проводит проверку по уголовному делу. Силовики допрашивают свидетелей. Также устанавливается избивал ли мужчина свою жену и ребенка.

Напомним, о страшных событиях стало известно 23 августа. Оказалось, что тагильчанин неделю держал в заложниках свою супругу и сына. Спасти их удалось только вечером 22 августа из-за тревожных сообщений женщины. Их она успела отправить подруге.

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