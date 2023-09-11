Остались жена и дети: друзья рассказали о погибшем в Екатеринбурге 34-летнем байкере на BMW

У погибшего автослесаря остались жена и дети. Фото: соцсети

Погибший на Объездной дороге в Екатеринбурге 34-летний мотоциклист Алексей Важенин оказался автослесарем. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали его друзья. Ночью 9 сентября мужчина, управлявший мотоциклом BMW, врезался в ограждение и погиб до прибытия скорой.

- У него остались жена и дети. Только недавно построил дом. Спокойный был, рассудительный парень. Автослесарь, с большим стажем вождения, - рассказали «КП-Екатеринбург» друзья погибшего.

В ночь с 9 на 10 сентября Алексей Важенин превысил скорость, потерял управление и вылетел на дорожное ограждение из металла. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.

Авария произошла в ночь с 9 на 10 сентября. Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

Как сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу, мужчина имел 16-летний стаж вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.

Напомним, вечером 2 сентября возле ТЦ «Дирижабль» погиб молодой мотоциклист после аварии с фургоном. 24-летний Вячеслав Чащин недавно вернулся с СВО, куда уходил добровольцем. В день аварии он отвозил друга на вокзал на мотоцикле и врезался фургон Ford, который не пропустил его при выезде с прилегающей территории. У парня осталась одинокая мама.

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