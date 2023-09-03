«Вернулся на этом байке с СВО»: друзья рассказали о 24-летнем мотоциклисте, погибшем в жуткой аварии в Екатеринбурге

Вячеслав Чащин вернулся с СВО с пятью наградами. Фото: предоставила подруга погибшего

Молодым мотоциклистом, погибшим после жуткой аварии с фургоном в Екатеринбурге, оказался 24-летний Вячеслав Чащин. Парень недавно вернулся с СВО, куда уходил добровольцем. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала подруга погибшего Александра.

- Слава был добрым, веселым, очень животных любил и мотоциклы. 11 июля он вернулся домой со специальной военной операции. Приехал через пол России на байке. У него было два ранения. На СВО получил пять наград, - рассказала Александра.

У Вячеслава осталась одинокая мама. Фото: предоставила подруга погибшего

2 сентября Вячеслав увозил друга на байке на вокзал, чтобы также проводить на СВО. Возле ТЦ «Дирижабль» он врезался в фургон Ford, который не пропустил его при выезде с прилегающей территории.

В результате ДТП байк загорелся. Прохожие спасли из огня и Вячеслава и его друга. По данным ГИБДД по Екатеринбурге, обоих на скорой увезли в 36-ю больницу. Спустя меньше суток Вячеслав скончался в больнице.

На СВО Вячеслав получил пять медалей. Фото: предоставила подруга погибшего

Родные молодого человека объявили сбор средств на похороны.

- У Славы мама одна осталась. Ей не потянуть такие траты, - объясняет ситуацию Александра.

Помочь маме Вячеслава можно, перейдя по ссылке на пост «ВКонтакте».

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