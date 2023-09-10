Стала известна личность мотоциклиста, погибшего ночью на Объездной дороге

Погибшим оказался 34-летний житель Екатеринбурга Алексей Важенин Фото: соцсети

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах аварии, случившейся в ночь с субботы на воскресенье на Объездной дороги. Мужчина, управлявший мотоциклом «БМВ» врезался в ограждение и погиб до прибытия скорой.

Как выяснили корреспонденты «Комсомольской правды» погибшим оказался 34-летний житель Екатеринбурга Алексей Важенин.

- Водитель, управляя мотоциклом, не справился с управлением, допустим падение с мотоцикла с последующим наездом на бордюрное ограждение, уточняет заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Алексей родился в 1989 году. Он имел 16-летний стаж вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.