На Объездной дороге водитель мотоцикла врезался в ограду и погиб

Водитель байка погиб на месте происшествия Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Минувшей ночью на Объездной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга произошла авария со смертельным исходом. ЧП случилось рядом с домом №54 по улице Крестинского. Как уточняют в Госавтоинспекции Екатеринбурга, мужчина, ехавший на мотоцикле «БМВ», превысил скорость, потерял управление и вылетел на дорожное ограждение из металла.

- От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП еще до прибытия бригады медиков, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водителю мотоцикла было 34 года. Он из Екатеринбурга. Его стаж вождения — 16 лет. В момент аварии он был в мотошлеме. Правда, пока не ясно, в каком именно состоянии он управлял мотоциклом — экспертиза еще не завершена.

- Госавтоинспекция призывает водителей во время движения выбирать безопасную скорость и не отвлекаться от управления транспортом, - добавляют сотрудники Госавтоинспекции. - Любая секунда отвлечения внимания от дороги, может привести к трагедии.