Уснул после ночной смены: дочь погибшего в ДТП с мусоровозом уральца назвала причины трагедии

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 69 километре автодороги Нижняя Салда – Алапаевск утром 9 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом. От полученных травм он погиб. В машине с ним находилась 19-летняя дочь. Она назвала причины трагедии.

- Со слов дочери погибшего водителя, установлено, что накануне погибший работал в ночную смену и, после работы сразу повез свою дочь в Алапаевск, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Во время движения уснул, в результате чего потерял контроль над управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Scania.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, водителю легковушки было 52 года. Он имел водительский стаж 14 лет. Вместе с дочерью они жили в поселке Верхняя Синячиха. Ее после ДТП доставили в в Алапаевскую ГБ с различными травмами.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении автомобилем. При сонливом состоянии сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют остановиться в безопасном месте и поспать полтора-два часа.