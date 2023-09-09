На свердловской трассе водитель Toyota погиб, влетев в мусоровоз

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 63 километре автодороги Нижняя Салда - Алапаевск 9 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla влетел в мусоровоз.
- По предварительным данным водитель автомобиля Toyota Corolla по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным мусоровозом, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель Toyota Corolla погиб от полученных травм на месте. Его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
По данному факту Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку.
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