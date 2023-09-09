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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 9:04

На свердловской трассе водитель Toyota погиб, влетев в мусоровоз

На Урале в ДТП погиб водитель Toyota Corolla
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 63 километре автодороги Нижняя Салда - Алапаевск 9 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla влетел в мусоровоз.

- По предварительным данным водитель автомобиля Toyota Corolla по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным мусоровозом, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Toyota Corolla погиб от полученных травм на месте. Его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

По данному факту Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку.

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