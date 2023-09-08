Девушка пропала вечером 2 сентября. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге шестой день не могут найти 22-летнуюю Махфузахон Исмоилову (друзья называют ее Машей). Вечером 2 сентября она ушла из дома и не вернулась. С тех пор ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

Тем временем близкие и знакомые девушки теряются в догадках, что могло с ней произойти. Одни говорят, что Махфузахон могла сбежать из-за жесткого контроля родителей, другие – что из-за молодого человека. А сама девушка на следующий день поле пропажи отправила сестре тревожное сообщение.

«НЕ ХОЧУ ГНИТЬ В ЗЕМЛЕ»

22-летняя Махфузахон из многодетной мусульманской семьи. У родителей девушки есть еще сын и дочь. По данным источника «КП-Екатеринбург», 3 сентября девушка отправила сестре сообщение: «Тело кремировать. Пока. Обязательно, пожалуйста. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь».

По словам знакомых семьи, родители очень любили девушку и заботилиь о ней. Фото: «ЛизаАлерт»

Однако родные не верят, что девушка могла покончить с собой. Сами они отказываются разговаривать с журналистами.

- Родители Махфузахон очень переживают. Они уже обзвонили все больницы и морги, но похожей девушки нигде не оказалось. Предположений, почему могла уйти их дочь, у них нет, - рассказывали ранее волонтеры, занимающиеся поисками.

Знакомая семьи Наталья (имя изменено по просьбе героини публикации. - Прим. ред.) рассказала «КП-Екатеринбург», что девушка выросла избалованной и нередко позволяла себе манипулировать близкими.

- Сейчас в сети пишут, что она могла сбежать или покончить с собой из-за того, что выросла в мусульманской семье и подвергалась жесткому контролю, что ей родители запрещали встречаться с молодым человеком. Но это неправда. Я знаю родителей Маши. Они очень любят ее. О каких запретах может идти речь, если она с парнем сама то расставалась, то сходилась. Избаловали ее родители, наоборот. А теперь они, наверное, опять поссорились, вот она и решила сделать вид, что пропала, - считает Наталья.

Приметы девушки вы можете прочитать в тексте ориентировки. Фото: «ЛизаАлерт»

«РОДИТЕЛИ ПОСТАРЕЛИ НА 10 ЛЕТ»

Мама Махфузахон через волонтеров и «КП-Екатеринбург» оставила для дочери послание в надежде, что ее дочь прочитает его и вернется.

- Доченька, пожалуйста, вернись домой. Мы все очень беспокоимся о тебе. Или позвони, дай знать, что с тобой все в порядке. Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова, все остальное не важно. С тех пор, как ты ушла, я не могу спать, постоянно думаю, где ты и как ты. Я не сержусь на тебя, пожалуйста, возвращайся! – говорит женщина.

Сообщение для девушки в комментариях под постом группы «ВКонтакте» «КП-Екатеринбург» с новостью о пропаже оставил и близкий друг отца девушки.

- Маша, если читаешь мое сообщение, дай о себе знать. Ты меня знаешь, я Олег – друг твоего папы. Маша, пожалуйста, пожалей своих родителей... Я не могу видеть, как мучается твой папа... Он за эти пять дней, что ты ушла, постарел на 10 лет.... Он очень любит тебя... Пожалуйста, Маша, выйди на связь... Пожалуйста, пожалей своих родителей, ведь нет ничего страшнее для родителей, чем потерять своего ребенка... Подумай о сестре и братике, они тоже страдают, - обратился к Махфузахон мужчина.

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