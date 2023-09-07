Женщина семь месяцев прятала труп Далера в гараже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженку Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего малыша Далера, оставили под стражей. Свердловский областной суд отказался смягчать женщине меру пресечения до домашнего ареста или запрета определенных действий.

Согласно картотеке суда, Наумову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: «Убийство малолетнего» (105 УК), «Истязание с особой жестокостью» (117 УК) и «Мошенничество при получении выплат» (159.2 УК). Известно, что Вероника признает вину лишь частично.

- Наумова попросила рассмотреть апелляционную жалобу без ее участия. Решение оставлено без изменений, арест до 26 ноября, - пояснили в Свердловском областном суде.

Малыш Далер и его старшая сестра воспитывались в семье Наумовых с 2019 года. 26 июня Вероника сообщила в полицию о «пропаже» мальчика, заявив, что он сбежал из квартиры на Вторчермете. Утром 29 числа опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже. Экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера – труп сильно сгнил.

Позже уголовные дела также возбудили на заведующую садиком, куда ходил Далер (статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». А также на специалиста службы опеки и попечительства (статья 293 УК «Халатность»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пускай сидит в СИЗО»: муж опекунши Далера подает на развод (подробнее)

Заведующую садика, где учился малыш Далер, отстранили от работы (подробнее)

Судьба опекунши погибшего Далера оказалась в руках сестры мальчика (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru