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6 сентября 2023 14:05

«Дело расследуют семь следователей»: причиной смерти аспиранта УрФУ из Африки стали два ножевых удара

Причиной смерти аспиранта УрФУ Франсуа Нжделлаиси стали два ножевых удара
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Франсуа скончался утром 18 августа

Франсуа скончался утром 18 августа

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего уроженца Габона Франсуа Нжделлаиси, скончавшегося в Екатеринбурге, близится к завершению. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Алексей Екимов, представляющий интересы семьи погибшего.

По обвинению в расправе над африканцем был арестован 23-летний житель Артемовского Данил Фомин. Сейчас фигурант уголовного дела находится в СИЗО. Расследование контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. По версии следствия, между Фоминым и Нжделлаиси завязался бытовой конфликт. Ранее знакомые арестованного высказывали версию о драке из-за девушки, которой послал воздушный поцелуй иностранец.

– Первый удар не был смертельным – Франсуа пробили легкое. Его можно было бы спасти. А второй удар оказался роковым, – пояснил Алексей Екимов. – Дело расследуют сразу семь следователей: один следователь по особо важным делам и шесть старших следователей. Это состав следственной группы.

Данила Фомина задержали на следующий день, когда он уже успел вернуться в родной поселок Сосновый Бор к родителям. Сам парень называл удар, который нанес африканцу, «довольно серьезным». Уральцу грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что двух сотрудников ДПС проверяют после сообщений о бездействии в момент драки.

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