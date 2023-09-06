Франсуа скончался утром 18 августа Фото: Олег ГАЛИМОВ

Расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего уроженца Габона Франсуа Нжделлаиси, скончавшегося в Екатеринбурге, близится к завершению. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Алексей Екимов, представляющий интересы семьи погибшего.

По обвинению в расправе над африканцем был арестован 23-летний житель Артемовского Данил Фомин. Сейчас фигурант уголовного дела находится в СИЗО. Расследование контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. По версии следствия, между Фоминым и Нжделлаиси завязался бытовой конфликт. Ранее знакомые арестованного высказывали версию о драке из-за девушки, которой послал воздушный поцелуй иностранец.

– Первый удар не был смертельным – Франсуа пробили легкое. Его можно было бы спасти. А второй удар оказался роковым, – пояснил Алексей Екимов. – Дело расследуют сразу семь следователей: один следователь по особо важным делам и шесть старших следователей. Это состав следственной группы.

Данила Фомина задержали на следующий день, когда он уже успел вернуться в родной поселок Сосновый Бор к родителям. Сам парень называл удар, который нанес африканцу, «довольно серьезным». Уральцу грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что двух сотрудников ДПС проверяют после сообщений о бездействии в момент драки.

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