Данила Фомина задержали спустя сутки после смерти Франсуа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отклонил апелляцию 23-летнего уроженца Артемовского Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Житель свердловской глубинки по-прежнему единственный фигурант уголовного дела, ему грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, утром 18 августа Фомин зарезал африканца во время драки рядом с рестораном Burger King на перекрестке 8 Марта – Малышева. Франсуа истек кровью и скончался в больнице. Задержать Данила удалось на следующий день.

По словам адвоката Алексея Екимова, представляющего интересы семьи Франсуа, после драки Данил Фомин убежал в район Втузгородка. А потом уехал к родителям в родной поселок Сосновый Бор.

Франсуа погиб на 33-м году жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Семья обвиняемого настаивала на домашнем аресте, так как у них есть частный дом с участком. Мы были категорически против, так как Фомин уже предпринимал попытку скрыться. Из материалов дела известно, что он нанес Франсуа один удар. При этом девушка спросила его, сильно ли он его ударил. Фомин ответил - «достаточно серьезно». Был ли найден нож, неизвестно, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Екимов.

Напомним, что двух сотрудников ГИБДД проверяют на предмет халатности из-за информации о том, что они могли проявить бездействие во время убийства Франсуа.

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