Данилу Фомину грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге суд на два месяца арестовал 23-летнего Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. По версии следствия, 32-летнего африканца зарезали утром 18 августа в ходе потасовки на перекрестке 8 Марта – Малышева.

Ранее родители Фомина заявили о том, что их сын «оборонялся». А причиной конфликта стали знаки внимания со стороны Франсуа к девушке друга Данила. Друзья парня говорят, якобы Нджелассили повалил Фомина на землю и принялся «вбивать в асфальт». И именно поэтому удар ножом пришелся в подмышку.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй. Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны. Но он его никогда не использовал. Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся. Потом уехал к нам домой. Очень переживал, - рассказал отец задержанного Андрей Фомин.

Фомина задержали спустя сутки после драки Фото: Ольга ЮШКОВА

Сестры Франсуа Нджелассили приехали в Екатеринбург и сейчас пытаются решить, где пройдут похороны.

- Я точно знаю, что у него [у Данила Фомина] там девушки не было. И он чужую девушку не целовал. Зачем он вообще полез в драку? Если я захочу поцеловать в клубе парня, то на меня же не будет бросаться посторонняя девушка. Точную причину смерти я пока не знаю, нам пока многого не говорят, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сестер Франсуа.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать убийство африканца.

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