Данилу Фомину грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Ольга ЮШКОВА
В Екатеринбурге суд на два месяца арестовал 23-летнего Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. По версии следствия, 32-летнего африканца зарезали утром 18 августа в ходе потасовки на перекрестке 8 Марта – Малышева.
Ранее родители Фомина заявили о том, что их сын «оборонялся». А причиной конфликта стали знаки внимания со стороны Франсуа к девушке друга Данила. Друзья парня говорят, якобы Нджелассили повалил Фомина на землю и принялся «вбивать в асфальт». И именно поэтому удар ножом пришелся в подмышку.
- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй. Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны. Но он его никогда не использовал. Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся. Потом уехал к нам домой. Очень переживал, - рассказал отец задержанного Андрей Фомин.
Фомина задержали спустя сутки после драки
Фото: Ольга ЮШКОВА
Сестры Франсуа Нджелассили приехали в Екатеринбург и сейчас пытаются решить, где пройдут похороны.
- Я точно знаю, что у него [у Данила Фомина] там девушки не было. И он чужую девушку не целовал. Зачем он вообще полез в драку? Если я захочу поцеловать в клубе парня, то на меня же не будет бросаться посторонняя девушка. Точную причину смерти я пока не знаю, нам пока многого не говорят, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сестер Франсуа.
В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать убийство африканца.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru