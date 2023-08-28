18 августа Франсуа Нджелассили скончался в больнице Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга организовал доследственную проверку в отношении 29-летнего старшего лейтенанта ГИБДД Геннадия И. и его напарника Ивана О. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Поводом для проверки стали сообщения о возможном бездействии наряда ДПС во время убийства 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. По словам очевидцев, гаишники проигнорировали просьбы о помощи, когда на африканца напали. Ожидается, что инспектора 3-й роты будут отстранены от службы на время разбирательства.

Внутреннее расследование начало и управление собственной безопасности регионального главка. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал комментировать данную информацию. На момент публикации связаться с Геннадием и Иваном не удалось.

Геннадий служит в полиции пять лет Фото: «Одноклассники»

- Гена пошел служить в полицию, вдохновившись советским мультфильмом «Дядя Степа — милиционер». Заступил на службу пять лет назад, а прошлым летом получил звание старшего лейтенанта. С Иваном они работают бок о бок два года. До этого у Гены был другой напарник, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая супруга одного из гаишников.

Напомним, что Франсуа Нджелассили скончался утром 18 августа. Причиной смерти стало колото-резаная рана, полученная в ходе драки на перекрестке 8 Марта – Малышева.

В убийстве аспиранта обвиняют уроженца Артемовского Данила Фомина. Он был другом бойфренда несовершеннолетней девушки и вступил в драку с африканцем. По версии следствия, Фомин ударил аспиранта ножом в подмышку. Ранение оказалось смертельным. А самого 23-летнего Фомина задержали уже на следующий день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в убийстве.

Данил Фомин признал вину в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расследование резонансного преступления взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Родители Данила настаивают на том, что их сын оборонялся.

- Он заступился за товарища. Даня - добрый и отзывчивый мальчик. Он всегда готов прийти на помощь. Поэтому и пострадал, - считает отец Фомина.

С убитым аспирантом простились 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощание с Франсуа Нджелассили прошло 25 августа.

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