Проститься с погибшим пришло около 50 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25 августа 2023 простились с аспирантом Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, трагически погибшим на 33-м году жизни. Экономист из Габона был зарезан утром 18 августа на перекрестке 8 Марта – Малышева. По одной из версий, Франсуа погладил по руке 16-летнюю девушку, чем вызвал недовольство молодой компании.

Франсуа планируют похоронить на родине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В убийстве аспиранта обвиняют уроженца Артемовского Данила Фомина. Он был другом бойфренда несовершеннолетней девушки и вступил в драку с африканцем. По версии следствия, Фомин ударил аспиранта ножом в подмышку. Ранение оказалось смертельным. А самого 23-летнего Фомина задержали уже на следующий день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в убийстве. Расследование резонансного преступления взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Родители Данила настаивают на том, что их сын оборонялся.

Люди не могли сдержать слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

Церемония проходила в доме прощания «Вознесение» на Серафимы Дерябина. Проститься с Франсуа пришли около трех десятков человек.

Друзья погибшего надели футболки с его фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Большое горе постигло нас. Невозможно повернуть время вспять. Мы храним тёплую и светлую память о Франсуа. Пока жива память о человеке, он всегда живет в нашем сердце, - отметил ведущий церемонии прощания. - Франсуа был добрым и отзывчивым человеком. Любил поговорить по душам. Огромная благодарность родителям. Отцу - кандидату наук, маме - преподавателю французского языка. За то, что воспитали такого человека.

Франсуа учился на последнем курсе аспирантуры Фото: пресс-служба УрФУ

Родная сестра Франсуа Оливия приехала в Екатеринбург из Москвы, чтобы проститься с братом. - Он был порядочным человеком. Всегда защищал семью. Учился хорошо. В 2019 году Франсуа был признан иностранным студентом года в УрФУ.

Попрощаться с Франсуа пришли его университетские друзья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто пришел проститься с Франсуа были проректор по иностранным связям УрФУ Сергей Тушин, а также ректор вуза Виктор Кокшаров:

- Друзья. Все, кто знал Франсуа. Примите слова самого глубокого соболезнования. Для всех нас это стало жестоким ударом. Франсуа всегда был на позитиве, излучал добро. Он учился у нас 9 лет. Он был душой африканского землячества. Защищал интересы студентов. Он везде был заметен. Играл в футбол, занимался единоборствами. Сильнее смерти может быть только память, - отметил в ходе церемонии ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Франсуа был лидером африканской общины студентов УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Тушин отметил, что до сих пор не может поверить в смерть Франсуа:

- Он был надеждой семьи. Надеждой Университета. Мне посчастливилось знать Франсуа. Это человек который очень любил свою страну, Африку. У него должно было быть огромное будущее, - сказал Сергей Тушин.

Девушка Франсуа не моглас сдержать слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Демченко, преподаватель УрФУ:

- В последний раз, когда мы виделись, он заглянул ко мне в кабинет. Он улыбнулся мне и сказал: «Здравствуйте, профессор». У него были интересные суждения, вопросы. Он всегда спрашивал: «Как это сделать в Африке?». Искренние соболезнования семье.

Церемония проходила в доме прощания «Вознесение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что Франсуа похоронят на родине.

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