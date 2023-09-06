Павлу Кокушкину грозит до 10 лет заключения Фото: «Одноклассники»

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в избиении 12-летнего мальчика, который вместе с другом дразнил мужчину из-за фамилии. По версии следствия, 25 мая Кокушкин побил ребенка в подъезде дома на Родонитовой.

После случившегося мальчик рассказал о драке родителям. Позже расследованием инцидента занялся Следственный комитет.

- Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

По статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» Павлу Кокушкину грозит до 10 лет лишения свободы.

- Ранее обвиняемый посещал с приятелем потерпевшего одну спортивную секцию. Под предлогом того, что накануне конфликта дети дразнили обвиняемого, тот, используя малозначительный повод, нанес ребенку несколько ударов кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить девушку, которая случайно задавила дочку во сне.

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