Павлу 47 лет

Житель Екатеринбурга избил 12-летенго мальчика, который дразнил его из-за фамилии. Павел Кокушкин набросился с кулаками на мальчика вечером 24 мая. Позже у ребенка диагностировали разрыв селезенки. Отец мальчика обратился в полицию.

- Заявление от законных представителей несовершеннолетнего поступило в отдел полиции №12 вчера 25 мая, - заявили в УМВД Екатеринбурга. - Отец 12-летнего мальчика сообщил, что неизвестный нанес его сыну телесные повреждения. В настоящее время все участники конфликта установлены. Гражданин 1976 года рождения, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен.

Известно, что недавно Павел Кокушкин изменил имя в социальных сетях.

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