«На костылях один не ходит, всегда надо быть рядом»: малыш, которого сбила бешеная «Хонда», пошел в первый класс

Ваня Норицын будет учиться в школе-интернате Фото: ГИБДД Екатеринбурга/предоставлено Павлом Норицыным

Маленький екатеринбуржец Ваня Норицын пошел в первый класс. Почти пять лет назад его вместе мамой Катей сбил на тротуаре лихач Владимир Пузырев. 14 ноября 2018 года внедорожник Honda CR-V на полной скорости протаранил трех пешеходов. Екатерине пришлось удалить почку, Ваня остался инвалидом.

Мальчик пошел в 1 «А» класс школы-интерната «Эверест». Сейчас Ване 7 лет.

Ваня с мамой Екатериной на праздничной линейке Фото: предоставлено Павлом Норицыным

- У нас система обучения 6.2 (адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Прим. ред.). Первый класс – подготовительный. Всего пять классов в начальной школе. На костылях Ваня один не ходит, всегда нужно быть рядом. Скорее всего, с ним в школу будет ходить мама. Пока не знаем, как будем добираться. Пешком идти два километра. Сейчас пока тепло, можно обратно на велосипеде – Ваня сам катается. Катя не водит машину, а я не могу постоянно быть с ними. Я же хожу с Ваней в бассейн и на занятия, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика Павел.

В мае 2021 года Владимира Пузырева приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Срок его заключения истечет в начале лета 2025 года.

Фото: предоставлено Павлом Норицыным

- Часто спрашивают, много ли денег нужно, чтобы лечить сына. Но по факту нужны не деньги, а время. Хочется же еще и жить свою жизнь, работать, развиваться, отдыхать, - добавил Павел Норицын.

Весной этого года Владимир Пузырев прислал Норицыным письмо с извинениями. А уже в июне подал прошение об условно-досрочном освобождении. Но суд отказал ему.

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