«Злостный нарушитель режима»: стоматолога, пытавшегося взорвать возлюбленную, отказались переводить на исправительные работы

Дмитрия Мурашова приговорили к 9 годам колонии строго режима Фото: Олег ГАЛИМОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался менять наказание для стоматолога Дмитрия Мурашова. Осенью 2018 года дантист вместе с другом Романом И. пытался взорвать свою гражданскую жену Елену Фирсову (имя изменено – Прим.ред).

НАЧИНИЛИ БОМБУ БОЛТАМИ

Знания в области механики и химии помогли Мурашову своими руками собрать бомбу с дистанционным детонатором. Правда, «идти на дело» самостоятельно он побоялся и подговорил приятеля привести взрывное устройство в действие. Оно представляло собой канистру со смесью карбида и болтов, которые были должны разлететься в разные стороны. По задумке мужчин, эти поражающие элементы были должны убить Елену.

Но этим планам было не суждено сбыться. Подозрительную емкость, оставленную у подъезда, заметила пожилая сотрудница ЖЭКа Нина Аминова. Ничего не подозревая, она понесла канистру к мусорному баку. В этот момент, запаниковав, Роман И. нажал на кнопку детонатора. Пенсионерка загорелась словно спичка. К счастью, серьезных травм она не получила и отделалась лишь небольшими ожогами.

Первоначально силовики не исключали версию теракта. Поэтому расследованием, помимо следователей СК, занимались сотрудники ФСБ. Они опросили десятки жителей дома, у которого взорвалась бомба. Но наибольшую пользу принес анализ биллинговых соединений. Выяснилось, что Мурашов и его подельник на протяжении всего утра созванивались и переписывались по WhatsApp.

Поймать подозреваемых удалось в течение месяца. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Установить и задержать горе-подрывников удалось в течение месяца. Все это время Мурашов, как ни в чем не бывало, продолжал жить в квартире Елены. Девушка до последнего не могла поверить, что ее пытался убить спутник жизни.

ПРИГОВОРИЛИ К 9 ГОДАМ

В феврале Мурашова признали виновным по статьям «Приготовление к убийству», «Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ в составе группы по предварительному сговору». Дмитрия Мурашова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. рублей.

Что касается Романа И., то его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что у него выявили психическое расстройство. Это позволило ему избежать уголовного наказания.

Летом 2023 года Дмитрий Мурашев подал ходатайство с просьбой заменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. По состоянию на 28 августа, ему оставалось отсидеть 4 года и два месяца.

На суде Мурашов не стал разговаривать с сожительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, обосновав позицию нестабильным поведением осужденного в течении отбывания наказания, совершение в том числе злостных нарушений режима, отсутствие действий со стороны осужденного, направленных на заглаживание вреда перед потерпевшими и принесением извинений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Стоматологу отказали в удовлетворении ходатайства. Дмитрий Мурашов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.