Стоматологу, который пытался взорвать жену в Екатеринбурге, смягчили приговор

В Екатеринбурге областной суд поставил точку в громком деле 29-летнего стоматолога Дмитрия Мурашова. В октябре 2018 года дантист вместе со своим другом Романом Иванюшиным пытался взорвать свою сожительницу Елену Фирсову (имя потерпевшей изменено – прим.ред).

ЗАТАИЛ ОБИДУ НА ЖЕНУ, НО ЕДВА НЕ УБИЛ БАБУШКУ

Знания механики и химии помогли Мурашову своими руками собрать бомбу с дистанционным детонатором. Но самому идти на дело было опасно, и он убедил приятеля привести ее в действие. Смертельно опасное устройство представляло собой канистру со смесью карбида и болтов, последние должны были разлететься в разные стороны от взрыва и убить Елену.

Но в последний момент подозрительную емкость у подъезда заметила пожилая сотрудница ЖЭКа Нина Аминова, и, ни о чем не подозревая, понесла тару к мусорному контейнеру. Иванюшин же запаниковал и нажал на кнопку детонатора, после чего пенсионерка вспыхнула как спичка. Но к счастью отделалась лишь небольшими ожогами.

Момент взрыва бомбы. Фото: СОЦСЕТИ

В числе отрабатываемых версий случившегося у силовиков был и теракт. Чтобы выйти на след горе-подрывников ФСБ и Следственный комитет опросили десятки жильцов дома. Но наибольшую пользу принес анализ биллинговых соединений. Выяснилось, что Мурашов и Иванюшин на протяжении всего утра созванивались и переписывались по WhatsApp.

- Преступление удалось раскрыть в течение месяца благодаря слаженной работе совместно с коллегами из ФСБ, - рассказывал «КП»- Екатеринбург глава следственного отдела по Чкаловскому району Вадим Терновой. – Рассматривались все версии. В первую очередь выясняли, кто живет в этом доме, есть ли среди них бизнесмены или бывшие преступники. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения всего квартала. На них и был замечен Иванюшин. Кроме этого были отслежены его звонки Мурашову до и после взрыва. То есть в тот день они постоянно были на связи. На первом же допросе мужчины признались в содеянном.

Удивительно, но все это время после неудачного покушения стоматолог продолжал жить в квартире Елены. Девушка до последнего не могла поверить, что ее спутник жизни пытался убить ее. И лишь в ходе суда Фирсова вспомнила, что слышала похожий хлопок у своего подъезда за два месяца до этого.

Силовики искали криминальный дуэт 30 дней. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

- В тот день я отвезла маму на прием к Диме, чтобы он сделал протезирование. Потом я вернулась, сходила в магазин и пошла домой. Когда я подошла к подъезду то услышала громкий хлопок, а рядом с клумбой появился столб дыма. Я подумала, что дети балуются и бросают из окна петарды. Но когда дым рассеялся, я увидела странный металлический ящик. Он был похож на старый радиоприемник. Вечером я рассказала об этом Дмитрию, но он никак не отреагировал.

Из официальных объяснений следует, что Мурашов затаил обиду на сожительницу «из-за бытовой» ссоры. Но ответить внятно на суде, почему желал ей такой ужасной смерти, так и не смог.

ПОЧЕМУ СМЯГЧИЛИ ПРИГОВОР?

В начале этого года Ленинский суд отправил стоматолога на 10 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. Но адвокат Мурашова продолжал настаивать на невиновности своего клиента и подал апелляцию.

Высшая инстанция лишь переквалифицировала две части по статье «Покушение на убийство». Также суд принял во внимание, что у дантиста есть на иждивении несовершеннолетний сын сожительницы (от первого брака девушки – прим.ред.).

На суде Мурашов не стал разговаривать с сожительницейФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге Дмитрию Мурашову смягчили приговор до 9 лет в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 200 тысяч рублей, а после освобождения его ждет год ограничения свободы. Ему зачтут срок пребывания в СИЗО с 27 ноября 2018 года из расчета 1 день ареста – 1 день колонии строгого режима.

- Апелляционное определение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы или кассационного представления, - отмечают в Свердловском областном суде.

Что касается Романа Иванюшина, то его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В ходе следствия у него выявили психологическое расстройство, что поставило вопрос о его вменяемости.

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