Дважды хотел убить у подъезда: екатеринбурженка, которую пытался взорвать муж-стоматолог, рассказала о жизни с ним

В Екатеринбурге началось рассмотрения уголовного дела стоматолога Дмитрия Мурашова. Осенью прошлого года он вместе с другом Романом Иванюшиным пытался взорвать свою гражданскую жену Елену Фирсову (имя изменено по просьбе потерпевшей – прим.ред.). Для этого дантист собрал самодельную бомбу в виде смеси карбида. По плану Роман должен был привести устройство в действие через рацию, но в последний момент все пошло не так.

Подарочный пакет с канистрой внутри заметила сотрудница местного ЖЭКа Нина Аминова, 63-летняя пенсионерка хотела отнести странную находку к мусорному контейнеру. Но, не пройдя и 100 метров, произошел хлопок – канистра взорвалась, а одежду женщины охватил огонь. Лишь через полтора месяца сотрудники ФСБ вышли на след дантиста и его друга благодаря проверке сотовой связи. В тот день Мурашов и Иванюшин созванивались и переписывались в WhatsApp.

Сам стоматолог все заседание более чем спокойно, в суд его доставили под конвоем в черном костюме. Как говорят родственники, хотел быть похожим на персонажа любимого фильма, но на кого именно не знают даже они сами. Общаться с прессой он отказался, а вину признал лишь в изготовлении оружия, но не в покушении на убийство двух человек.

«ДИМА ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЛ, НО НЕ ЛЮБИЛ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ»

Благодаря допросу потерпевших стали известны многие подробности этой криминальной истории. По словам Фирсовой, она познакомилась с Дмитрием в 2014 году на корпоративе. На тот момент она уже не жила с первым мужем и находилась в декрете. Через несколько месяцев она с маленьким сыном переехала на его съемную квартиру в тот самый дом № 131 по улице Чкалова.

Мурашов признает вину лишь частично. Его адвокат отрицает умысел в убийстве жены и сотрудницы ЖЭКаФото: Алексей БУЛАТОВ

- За все четыре года знакомства у нас с Димой не было ни одной серьезной ссоры, в основном бытовые мелочи, - рассказала на суде бывшая сожительница дантиста. – Он подружился с моим сыном, стал для него хорошим другом. Дмитрий взял на себя большие финансовые обязательства, ему пришлось работать в двух стоматологиях одновременно, бывали дни, когда он работал в две смены. Зарабатывал очень хорошо – 100 тысяч рублей в месяц. Мы даже договорились, что я не прошу у него подарки и деньги на одежду, живу на свои деньги. А он покупал продукты, платил за аренду квартиры и коммуналку. Он почти ни с кем не общался кроме нас с сыном, друзей его я никогда не видела. Про Иванюшина только слышала. У Димы было хобби – он любил паять схемы и собирал различные провода. Я в этом ничего не понимаю, но, скорее всего, эти знания пригодились ему при изготовлении бомбы.

Во время допроса гособвинитель внезапно попросил женщину вспомнить события 12 августа прошлого года. На долю секунды Елена сама опешила и не понимала, о чем ее спрашивают. Но потом рассказала весьма любопытную историю, которая приключилась с ней за два месяца до покушения.

- В тот день я отвезла маму на прием к Диме, чтобы он сделал протезирование. Потом я вернулась, сходила в магазин и пошла домой. Когда я подошла к подъезду то услышала громкий хлопок, а рядом с клумбой появился столб дыма. Я подумала, что дети балуются и бросают из окна петарды. Но когда дым рассеялся, я увидела странный металлический ящик. Он был похож на старый радиоприемник. Вечером я рассказала об этом Дмитрию, но он никак не отреагировал.

За четыре года знакомства Мурашов не познакомил гражданскую жену с родителями или друзьями. Фото: СОЦСЕТИ

В разговоре с нами Фирсова признается, что причастность ее бывшего гражданского мужа к этому инциденту на лицо. Тем более что все с максимальной точностью произошло позже в октябре. Однако, утверждать, что именно тогда Мурашов совершил первое покушение нельзя, так как этот случай не значится в обвинении.

- Я в тот день попросила Диму взглянуть на ящик, он осмотрел его и сказал, что якобы не понимает что это. Потом его выбросили дворники. Поэтому доказать его причастность к тому инциденту уже невозможно. В октябре во всех новостях говорили о взрыве во дворе нашего дома. Вечером того дня я рассказывала ему о пострадавшей бабушке, на что он ответил мне анекдотом. Тогда я не знала, что на месте Нины Ивановны должна была быть я. До сих пор не понимаю, какой мог быть у него мотив. Если его что-то не устраивало в отношениях или у него появилась другая женщина - он мог просто расстаться со мной. Зачем убивать-то? – подытожила Елена.

«В БОМБЕ ЛЕЖАЛИ БОЛТЫ, КАК МНЕ ТОЛЬКО РУКУ НЕ ОТОРВАЛО?»

Также свои показания дала и Нина Аминова. В тот злополучный день на ней сгорела верхняя одежда, а врачи зафиксировали на ней ожоги первой и второй степени. Сотрудница ЖЭКа признается, что нарушила технику безопасности и не должна была трогать бесхозный пакет.

- Утром у меня был обход дворов, я проверяла работу дворников. Заметила у подъезда странный пакет, еще и подарочный. Заглянула, а там канистра. Пыталась достать ее, но не получалось. Думала, что в ней замерзшая вода. Взрыв прогремел, когда я шла рядом с детской площадкой. На мое счастье я была тепло одета и не получила сильных ожогов. Потом заметила, что по земле рассыпаны болты, которые выпали из сгоревшей канистры. И как мне только руку не оторвало? Потом пришли люди из ФСБ, забрали обгоревшую одежду и отправили меня на медицинскую экспертизу. От меня два месяца пахло карбидом, я знаю, что это такое, раньше дети так баловались, - сказала пенсионерка.

Момент взрыва бомбы. Фото: СОЦСЕТИ

«ОН ХОТЕЛ НАПУГАТЬ ЖЕНУ, А НЕ УБИТЬ»

Адвокат стоматолога Дмитрий Оболенский уверен, что Мурашова нельзя обвинять в покушении на убийство.

- Надо понимать, что он не отдавал приказа взывать бомбу. В последний момент, когда Иванюшин сказал ему, что Фирсова идет с ребенком, он дал команду «отбой». Друга попросили избавиться от устройства или взорвать в безлюдном месте, но он запаниковал и привел его в действие, когда пакет был в руках у Аминовой. Неудивительно, что он оказался невменяемым.

Мурашова и Иванюшина искали лучшие сыщики Урала. Изначально отрабатывались все версии: от хулиганства до теракта. Фото: Валерий Гореых

Мурашова задержали на работе, а в его квартире ФСБ провела обыскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Обвинения Романа Иванюшина были выделены в отдельное производство, когда врачи выявили у него врожденное психологическое расстройство. Скорее всего, его отправят на принудительно лечение. А вот его другу стоматологу придется отвечать по всей строгости закона, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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