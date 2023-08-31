В прошлом году 1 сентября поездок на такси было больше, чем в последний день лета на 10-20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День знаний, 1 сентября, все родители Екатеринбурга будут отправлять своих детей в школу. Ребят помладше взрослые будут провожать прямо до учебных заведений. И, скорее всего, если над городом снова соберутся тучи и будет идти дождь, они поедут в школы на личном транспорте и такси.

Родители обеспокоены: сколько же оно будет стоить, если бушует непогода, большой спрос из-за праздника; еще и с 1 сентября вступает в силу новый закон, регламентирующий работу такси. Изменятся ли тарифы?

- Тарифы сервиса с 1 сентября не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, в том числе количества свободных машин и количества заказов такси, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Яндекс Go».

Кстати, чтобы сэкономить, лучше всего 1 сентября вызывать такси не в 07:30, как большинство людей, а на 10-15 мин позже или, наоборот, раньше этого времени.

По данным представителей агрегатора, к 08:10 спрос на такси уже начинает снижаться, а после 9 утра его вызывают те, кто отправляется на работу. Поэтому поехать с детьми на прогулку или в гости после линейки будет выгоднее после 10:00, когда все работники доберутся до офисов, чтобы избежать этот час пик.

Отмечается, что в прошлом году 1 сентября поездок на такси было больше, чем в последний день лета, на 10-20%.

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