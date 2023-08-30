С 1 сентября новый закон о такси вступает в силу Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября вступает в силу новый закон, регламентирующий работу такси. Для водителей предусмотрен целый ряд ограничений.

«КП-Екатеринбург» изучила новый закон, а также опросила участников рынка. Все они сходятся в одном: цены на такси вырастут.

В ЧЕМ СУТЬ НОВОГО ЗАКОНА

Теперь возить людей не смогут водители, имеющие судимости за преступления средней, тяжкой и особо тяжкой категорий. Водителя не допустят к работе и если он повторно лишался прав или подвергался аресту за нарушение ПДД в течение года. Также не смогут выйти на линию те, кто на день перевозки имеет более трех неоплачиваемых штрафов за нарушение ПДД.

На первый взгляд, кажется, что все эти ограничения вполне логичны. Но есть в новом законе пункты, вызывающие у представителей профессионального сообщества неоднозначную реакцию.

Сейчас таксистом, по сути, может стать любой водитель, имеющий смартфон и машину, ведь рынок почти полностью состоит из агрегаторов. Но с новым законом эти вольности не пройдут. Возить людей смогут только таксисты, имеющие ИП и самозанятость. Стоимость ОСАГО для таксистов дороже обычного в несколько раз.

Есть изменения и для автопарков. Теперь они обязаны размещать информацию о тарифах у себя на сайте, а вносить изменения в стоимость можно будет не раньше, чем за двое суток.

Также региональные власти имеют право обязать всех перевозчиков раскрасить свои такси в единой цветовой гамме.

Еще в каждом регионе появится по три реестра: реестр перевозчиков, где будут хранится данные о водителях, реестр легковых такси, в котором будут собраны данные об автомобилях, и реестр служб заказа такси.

Водителям, которые не хотят работать официально на такси, придется регистрировать ИП или статус самозанятого Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАКОН ОБЕЗОПАСИТ ПАССАЖИРОВ

Официальный представитель Общественного совета по развитию такси в УрФО и бывший заместитель министра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко считает, что новый закон будет благом для пассажиров. Правда, первые два месяца рынок может лихорадить, пока он не перестроится под новые реалии.

- Закон был необходим, чтобы обезопасить пассажиров. Сейчас около 98% рынка находится в тени, перевозку осуществляют нелегальные водители, которые не гарантируют безопасность, не исполняют требований законодательства, не проходят медицинский контроль и ТО автомобиля. Поэтому ни о каком цивилизованном рынке такси речи не шло, - подчеркнул в разговоре с «КП-Екатеринбург Владимир Герасименко.

С 1 сентября, считает эксперт, закон четко обозначает уровень ответственности в случае ДТП: будет понятно, с кого пассажир сможет взыскать компенсацию за вред, нанесенный здоровью.

- На начальной стадии мы получим отток. Водители, которые не смогут исполнить требования, уйдут. Это те, кто не захочет выходить в легальное поле, те, кто имеет судимость, и те, кому это будет не выгодно, например, водители, совершающие одну или две поездки в сутки, - отмечает Владимир Герасименко.

На улицах вновь могут появиться "бомбилы" Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его прогнозам, в первые месяцы из официальных такси уйдет около трети водителей. Не исключено, что горожане вновь увидят «бомбил» у вокзалов и аэропорта.

- Когда на рынок вышли агрегаторы такси, из сферы ушли профессионалы. Теперь они вернутся на место нелегалов. Как минимум из-за того, что агрегаторы больше не смогут самовольно менять тарифы и ставить в невыгодное положение водителей. Больше мы не увидим такого, чтобы из-за дождя цены подскочили в три раза, - говорит эксперт.

Однако цены, считает Герасименко, вырастут до конца года примерно на 20%. Но связано это будет с инфляцией. На большее повышение никто не решится, иначе упадет спрос на такси у пользователей.

«1 СЕНТЯБРЯ НИКТО НЕ УЕДЕТ НА ТАКСИ»

У автоюриста и блогера Кирилла Форманчука мнение диаметрально противоположное. Он уверен, что власти поторопились с введением столь строгих правил. Ограничения не пойдут на пользу ни малому бизнесу, ни самим пользователям такси.

- У водителей нет выбора: им агрегатор просто перестанет предоставлять доступ к заказам. Согласно статистике, около 70% водителей работают без лицензий. 1 сентября, мне кажется, просто никто никуда не уедет на такси, - считает Кирилл Форманчук.

Водителям придется вносить свои данные и данные автомобиля в реестры Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, необходимый надзор за водителями со стороны агрегатора есть и сейчас: за счет фотоконтроля автомобилей и проверки документов водителя. Но в случае, если таксисты начнут массово уходить в серое поле, ни о какой безопасности говорить не придется. При этом наплыва водителей из стран СНГ ждать не стоит. По словам Кирилла Форманчука, мигрантам в России работать станет не выгодно. Их отток заметен уже сейчас, как и дефицит водителей в целом.

ЧТО ДУМАЮТ ВОДИТЕЛИ

Некоторые таксисты к закону отнеслись лояльно, и даже ждут начала сентября. Они уверены: если произойдет скачок цен, то и их заработок станет выше.

- Новые правила водителей, которые смогут пройти все проверки, не коснутся. Получить справки, внести все данные в реестры не так сложно, как многие думают, агрегаторы об этом наверняка позаботились заранее. А вот цены однозначно повысят. Уже сейчас поездки стоят ощутимо больше, процентов на 25. К середине сентября ждите подорожание еще на 15%, - поделился мнением в разговоре с «КП-Екатеринбург» водитель такси Александр.

По его словам, стоимость перевозок вырастет не столько из-за увольнений таксистов, сколько из-за расходов, которых раньше не было: специальные разрешения для водителей и страховки такси по ОСАГО. Также растет и цена на топливо.

Екатеринбуржец Вадим в такси лишь подрабатывает, а теперь эта возможность у него теряется.

- У нас все еще нет понимания, как все будет работать. На бумаге все требования расписаны четко, но так ли оно будет на практике? Если агрегаторы сразу начнут их ужесточать, то это нам здорово усложнит работу. Думаю, что с сентября начнется глобальная пауза: мы будем наблюдать за поведением агрегаторов. Никаких уведомлений и инструкций мы не получили, - рассказывает Вадим.

Подрабатывать водителем такси он больше не сможет, так как для этого ему придется оформиться как самозанятому, либо открыть ИП.

- После основной работы по пути домой, а он не близкий, я могу взять несколько заказов. Всем польза, мне – заработок, а пассажиры быстрее добираются. Сейчас в стоимость заказа заложен процент для агрегатора и налог, с точки зрения закона я все оплачиваю, а ИП и статус самозанятого для меня - лишние заботы, - объясняет водитель.

«МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПРИДЕТСЯ ТЯЖЕЛО»

Бизнесмен Денис сдает в аренду автомобили для работы в такси.

- Это очередные правила, не приносящие прибыль никому. Крупным лизинговым компаниям повезет больше, оформление страховок, всех документов для них будет не так накладно, а совсем малому бизнесу, в котором есть по несколько машин, будет тяжело. Если говорить про судимость, то таким людям и без того трудно найти работу. Тот, кто воровал, исправился и отбыл срок, мог работать хотя бы в такси, а сейчас рискует снова пойти по кривой дороге, - говорит Денис.

При этом, все участники бизнеса такси уверены, что несмотря на рост цен, спрос на услуги не упадет. Поэтому через несколько месяцев после вступления закона в силу, агрегаторы поймут, как организовать работу, а водители привыкнут к новой системе.

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