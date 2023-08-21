Франсуа Нджелассили был убит в центре Екатеринбурга утром 18 августа Фото: читатель «КП»

В закрытых телеграм-каналах раскрыли личность обвиняемого в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. По предварительной информации, речь идет о 20-летнем уроженце Артемовского Данииле Ф. В пабликах начали сбор средств на адвоката.

По данным источника «КП-Екатеринбург» предполагаемого убийцу задержали 19 августа – через сутки после смерти африканца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Франсуа Нджелассили был убит в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта – Малышева. По словам друзей, он переехал в Екатеринбург из Габона около 10 лет назад.

- Сейчас необходимо как можно быстрее нанять адвоката, но таких денег у семьи нет. Поэтому считаю нашим долгом помочь ему, чтобы собрать необходимую сумму, - говорится в телеграм-каналах.

Франсуа учился на последнем курсе в аспирантуре на экономиста. А в свободное время играл в футбол. В 2019 году Франусуа разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. И получил звание «Иностранный студент года».

- Я знал Франсуа около 7 лет. Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Мы познакомились благодаря футболу в УрФУ. Вместе выступали на соревнованиях между вузами. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы. Не верится, что беда могла произойти с таким позитивным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

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