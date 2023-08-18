Валерия записала трогательное обращение для жителей Екатеринбурга

Валерия исполнит главные хиты «Самолет», «Часики», «До предела» и другие Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица Валерия примет участие в гранд-спектакле в честь 300-летия Екатеринбурга. Он пройдет 19 августа в 19:00 на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Во время выступления Валерия исполнит свои главные хиты «Самолет», «Часики», «До предела» и другие композиции.

Для жителей уральской столицы певица записала трогательное обращение, пригласив на свой концерт.

- Я с нетерпением жду того самого момента, когда приеду к вам в город, чтобы принять участие в гранд-спектакле, который будет посвящен 300-летнему юбилею вашего города. Люблю вас. До скорого! – говорит исполнительница.

Организаторами масштабного гранд-спектакля «Екатеринбург — место действия» стали Фонд святой Екатерины и администрация города.

Это будет интерактивный рассказ о городе, главными лицами которого станут обычные жители. В нем также примут участие группа «Симфоническое КИНО». Музыканты исполнят легендарные песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови».

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