Александра Кузнецова выиграла титул «Мисс Екатеринбург-2023 и двухкомнатную квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 17 августа в Екатеринбурге состоялся финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2023». Корона победительницы досталась 21-летней Александре Кузнецовой. Также ей достался главный приз – двухкомнатная квартира на Юго-Западе.

«КП-Екатеринбург» рассказывает, что известно о победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург-2023».

«Мисс Екатеринбург-2023»: кто стала победительницей конкурса – 17 августа 2023

Александра в этом году закончила учебу в УрГЭУ. Девушка увлекается игрой на фортепиано и зарабатывает как ретушер. В будущем она планирует стать экономистом.

Сердце красавицы не занято Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Мисс Екатеринбург-2023» Александра Кузнецова: первые слова после победы, эмоции от конкурса – 17 августа 2023

Вот как сама Александра прокомментировала свою победу в конкурсе:

- Если честно, то пока все как в тумане, я в полнейшем шоке. Я благодарна всем, кто пришел меня поддержать, очень рада, что так все сложилось. Я очень в себя верила, каждый день говорила, что я смогу, что я достойна. Каждый день у нас были занятия, очень плотный график. Мне, например, тяжело давалась речь. У нас дружный коллектив, я чувствовала себя во время подготовки к конкурсу комфортно, - поделилась Александра Кузнецова после победы.

В это трудно поверить, но в семье Александра Кузнецова не единственная финалистка «Мисс Екатеринбург».

- У меня в этом конкурсе в 2018 году принимала участие сестра, она заняла второе место. Вся семья настаивала, чтобы я тоже принимала участие. Скажу честно, я растерялась на первом выходе, когда было дефиле, мне казалось, что я упаду. Но потом я взяла себя в руки. Очень сильно хотела победить! – отметила красавица.

Александра вместе с родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2023»: личная жизнь – 17 августа 2023

Александра рассказала, что организаторы конкурса уделяли внимание не только внешней красоте участниц, но и внутренней. Например, их водили на экскурсии в музеи.

На вопрос о личной жизни победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» ответила так: - Мое сердце сейчас свободно.

Александра Кузнецова добавила, что в будущем планирует переехать жить в выигранную ей «двушку» на Юго-Западе.

Кстати, для Александры Кузнецовой конкурс «Мисс Екатеринбург-2023» - не первый. Она также участвовала в нем в 2021 году.