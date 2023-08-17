На Урале мужчина выстрелил в дворника, который косил траву

Пострадавший сотрудник сейчас на больничном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прохожий выстрелил в дворника. Вооруженный мужчина атаковал сотрудника управляющей компании днем 11 августа. Все произошло, когда дворник косил траву у дома на Бажова, 5а. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании «КУДЕЗ».

- Кошение травы было в середине дня. Что послужило катализатором для таких агрессивных действий горожанина, сказать сложно. Возможно, что работа возмутила прохожего, и он выстрелил в дворника. Ему потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба управляющей компании.

В настоящее время жизни сотрудника УК ничего не угрожает.

- Сотрудник подрядной организации был выписан из больницы. Однако, в настоящий момент он на больничном. Насколько нам известно, мужчина получил не огнестрельное ранение. Оно было неглубоким. Скорее всего, это был либо пневматический, либо травматический пистолет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УК «КУДЕЗ».

В полиции «КП-Екатеринбург» также подтвердили, что ранение было не огнестрельным.

- По данному факту проводится проверка, для выяснения всех обстоятельств происшествия. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение. Устанавливается предмет, из которого были причинены телесные повреждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МО МВД «Каменск-Уральский».

Напомним, в Верхней Пышме на дворника напал молодой человек. В тот момент, сотрудник убирал территорию и с ним начал конфликтовать житель дома. Как рассказывал Валерий Земляков, молодой парень напал и зверски испинал его. Инцидент попал на записи с камер видеонаблюдения.

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