«Он меня убивал»: дворник из Верхней Пышмы рассказал о дерзком нападении на работе

Валерий Земляков по-прежнему мучается от болей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме на Орджоникидзе, 3 местный житель напал на дворника Валерия Землякова и жестоко его избил. Агрессивный мужчина попал на записи видеокамеры 11 марта. На кадрах видно, как нападавший роняет пожилого мужчину на землю и атакует его сначала кулаком, а затем пинает ногами в область виска и ребер.

«КП-Екатеринбург» встретились с пострадавшим дворником Валерием Земляковым, чтобы выяснить, как пострадавший будет наказывать обидчика.

ХОТЕЛ ВЫЖИТЬ

Валерий Земляков, несмотря на гематомы и шаткую походку, старается улыбаться. Он опрятно одет, довольно щуплый и жмурится от яркого света. Но из его правого глаза бегут слезы. Открыть его Валерий смог только спустя два дня после избиения. Мужчина признается, что ему до сих пор не удается пережевывать пищу.

- Болит голова и височная часть. После травмы из носа шла кровь на протяжении трех дней. Я до сих пор не могу жевать даже хлеб, у меня онемело лицо. МРТ бы хорошо пройти. Еще и перелом второго ребра снизу. После семи ударов он просто пнул по моему черепу ногой. Я в тот момент просто хотел выжить. На улице стараюсь прикрывать лицо, хотя мне уже ничего не страшно, - рассказывает Валерий.

У мужчины диагностировали контузию глаза. Фото: предоставил Валерий Земляков

Мужчина в тот день шел убирать территорию у дома и опустошить урны. Он увидел, что со второго этажа за ним наблюдали молодые люди. В какой-то момент один из них вышел во двор и пристал с разговорами. Валерий уверяет, что молодых парней с дома на Орджоникидзе он неоднократно видел во дворе. Да и они его за работой видели не раз.

- Молодой человек подлетел с вопросом: «Ты кто?». Он меня не раз видел за работой, его вопрос меня удивил. В его глазах была ненависть, агрессия и злоба. Я понимал, что надо уходить от него. Этот парнишка мне говорил, что работал в клининге и он знает, как надо убираться, я просто пояснил: «Я дворник». Никаких грубостей я ему не высказывал, - пожимает плечами Валерий. - Он говорит: «А че на тебя все жалуются? Иди в подъезд убираться». Я понял, что настроен парень недружелюбно и сказал, что чистоту в подъезде наводят уборщицы. После этого он повалил меня в сугроб.

Из-за опухоли мужчина до сих пор не может пережевывать пищу. Фото: предоставил Валерий Земляков

Валерию нанесли не менее семи ударов. Защищаться и давать сдачи 61-летний мужчина не смог. По его словам, обидчик наносил удары целенаправленно в череп.

- Он меня убивал. У меня брызнула кровь. Я понял, что если хочу выжить, то нужно подняться и бежать. Я собрался с силами, встал и постепенно ушел. Пришел к охранникам, они помогли вызвать полицейских и скорую помощь. Сам я поспешно поднялся домой за документами, - продолжает Валерий.

Валерий будет обращаться в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики диагностировали у избитого дворника контузию глаза, а также перелом ребер. Тем не менее, он продолжает проходить обследование. В то же время, приятель нападавшего парня пришел к охране и оставил номер. Парень сказал, что друг хочет уладить конфликт и принес торт для пострадавшего.

СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Валерий уверяет, что никаких извинений в свой адрес от обидчика лично он не получал, но неожиданно мужчина получил финансовую поддержку от соседей.

- Я привык со всеми трудностями справляться сам. Жители нашего дома начали переводить мне деньги, я был очень удивлен таким добрым отношением. Сумма набралась немалая. Больше, чем моя обычная зарплата, около 50 тысяч рублей. Я благодарен каждому, кто решил помочь. Сейчас мне придется уйти на больничный, заняться обследованием здоровья. Очень тронул такой поступок соседей. Мне даже предложили бесплатную юридическую помощь. Этим я обязательно воспользуюсь. Зло должно быть наказано, - вздыхает Валерий.

Пострадавший не мог открыть глаз несколько дней Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Работу бросать Валерий не намерен. Ему еще надо расквитаться с кредитами. Но пока он вынужден уйти на больничный. К тому же, как уверяет Валерий, он опасается за других жильцов.

- На моем месте может оказаться любой. Даже родственник обидчика. Мне пишут женщины с нашего дома, что им страшно отпускать детей на прогулку. Ведь такую агрессию молодой парень может направить не только на стариков. В зоне риска агрессора дети. Полицейские сработали хорошо и сразу же его личность установили, опросили. Мне сразу же сказали обращаться к травматологам, что я и сделал. Мое товарищество собственников недвижимости меня также поддерживает.

В полиции рассказывали, что на данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято обоснованное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Верхней Пышме мужчина избил дворника, а потом пришел извиняться. Вопрос о наказании решит суд. (Подробнее)