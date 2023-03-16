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Происшествия16 марта 2023 9:24

В Верхней Пышме мужчина избил дворника, а потом пришел извиняться

Вопрос о наказании решит суд
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Мужчине соседи собрали деньги на лечение

Мужчине соседи собрали деньги на лечение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме в ЖК «Юность» на Орджоникидзе, 3 на пожилого дворника напал мужчина. Он ожесточенно пинал пенсионера ногами утром, 10 марта. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали жители дома.

- Мужчина сказал дворнику, чтобы он убрал мусор в подъезде. Дедушка ответил, что не имеет отношения к уборке на лестничных клетках. Он объяснил, что этим вопросом занимаются уборщицы. После этого он толкнул дворника, а затем начал бить ногами, - рассказала жительница дома Ксения.

На посту охраны «КП-Екатеринбург» подтвердили инцидент. Как говорят жильцы, мужчина получил травму лица.

- Теперь дворник уволился. Он остался без работы, но жильцы собрали ему деньги на лечение. Лицо было разбито и опухло очень сильно. Другая девушка из нашего дома юрист сказала, что бесплатно окажет ему помощь. Пострадавший будет обращаться за помощью. Нападавший мужчина позже пришел к дворнику домой с пакетами еды, чтобы так попросить прощения. Но пострадавший ему сказал, что все будет решать через суд, - рассказала Ксения.

Полицейские Верхней Пышмы проводят проверку после избиения дворника.

- Сотрудниками полиции молодой человек установлен и опрошен. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Верхней Пышмы.

ЧППроисшествия: ЧП